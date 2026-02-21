ONU pide investigar asesinato de un palestino-estadounidense por colonos

La ONU condena el asesinato de un joven palestino-estadounidense por parte de colonos israelíes en Cisjordania y exige una investigación rápida sobre el incidente.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, condenó el viernes el asesinato Nasralá Mohammed Jamal Abu Siam, de 19 años, por colonos en la aldea de Mukhmas, al noreste de Al-Quds (Jerusalén) ocupada, e instó a Israel a detener la violencia de los colonos contra los palestinos.

“El Secretario General pide una investigación rápida, exhaustiva y transparente sobre las circunstancias del incidente y que los responsables rindan cuentas”, indicó Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres.

El Ministerio de Salud palestino informó el miércoles que el joven palestino murió a causa de las graves heridas sufridas por los disparos de los colonos, escoltados por fuerzas israelíes, durante un ataque en la aldea.

Guterres instó a Israel a “adoptar medidas concretas para detener y prevenir todos los actos de violencia de los colonos israelíes contra (la) población palestina”, de acuerdo con sus “obligaciones como potencia ocupante”, añadió Dujarric.

Dujarric dijo que del 3 al 16 de febrero las fuerzas israelíes mataron a tres palestinos, lo que eleva el número total en 2026 a nueve, incluidos dos niños.

“En total, desde enero de 2023 y hasta el 16 de febrero, unas 880 familias palestinas (es decir, más de 4.700 personas) han sido desplazadas en Cisjordania debido a los ataques de los colonos y las restricciones de acceso”, añadió.

Desde octubre de 2023, en paralelo al genocidio israelí en la Franja de Gaza, los israelíes han intensificado sus ataques contra palestinos en la Cisjordania ocupada, donde al menos 1107 palestinos han sido asesinados y casi 11 000 más han resultado heridos.

nht/tmv