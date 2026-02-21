UNRWA: Tregua en Gaza sigue siendo frágil; 600 palestinos muertos por Israel

La UNRWA ha alertado que el alto el fuego en la Franja de Gaza sigue siendo “frágil”, y ha exigido una tregua “sostenida” para salvar la vida de los palestinos.

“El alto el fuego en Gaza sigue siendo frágil. Los informes indican que 601 palestinos han muerto y 1607 han resultado heridos desde que entró en vigor”, ha declarado la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en su cuenta de red social X.

Además, ha denunciado que la “violencia continua, el desplazamiento y las restricciones al acceso humanitario” por parte del régimen de Tel Aviv están “dificultando la entrega de asistencia esencial”.

En este contexto, la UNRWA ha urgido a que se implemente con urgencia un alto el fuego “genuino y sostenido”.

Desde el inicio del alto el fuego, mediado por Estados Unidos, el régimen de Israel sigue con sus violaciones sistemáticas, causando la muerte de varios cientos de palestinos.

La escalada militar se produce, en medio de un conflicto que, desde el 7 de octubre de 2023, ha dejado más de 72 065 palestinos muertos y cerca de 172 000 heridos.

Organizaciones humanitarias internacionales han denunciado que los ataques sistemáticos sobre áreas civiles reflejan un patrón de violencia que agrava la crisis humanitaria en Gaza, donde la infraestructura sanitaria, eléctrica y habitacional continúa siendo severamente afectada por el conflicto.

