México continuará enviando alimentos y productos de higiene a Cuba, tras la interrupción del suministro de petróleo a la isla, reafirmando su apoyo.

México se colocó en un punto medio en la crisis que ha provocado Donald Trump con la política de aislamiento total a Cuba. Mientras Trump ha decretado cero petróleo, cero dinero, nada para Cuba, la presidenta de México ordenó el envío de 800 toneladas de alimentos y productos de higiene entre otras cosas. Es una muestra de solidaridad con el pueblo cubano, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina diaria.

Parte de las 800 toneladas de ayuda mexicana ya comenzó a repartirse en varias ciudades y localidades de la isla. Es una ayuda que muestra a México como un país solidario con cualquier país que lo necesite.

México tiene 60 años de relaciones diplomáticas y de amistad entre los pueblos de ambas naciones, sin embargo las amenazas de Trump de imponer sanciones a quien ayude a Cuba, puso a México en una encrucijada. Cómo continuar con la ayuda histórica a Cuba y cómo no entrar en problemas con su principal socio comercial. La presidenta va por el camino adecuado, dicen algunos legisladores.

México refrendó su colaboración con Cuba, ha enviado 800 toneladas de ayuda humanitaria. Esto de cejará, que esto no terminará, porque la presidenta dijo que sobre la política esta la ayuda a los seres humanos de la nación que esta sea.

Arturo Calvillo, Ciudad de México.

frr/rba