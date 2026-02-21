Irán aboga por un acuerdo justo y equilibrado con Washington

El canciller iraní, Seyed Abás Araqchi ha reafirmado la postura firme del país en diálogos con Washington, insistiendo en lograr un acuerdo justo que se ciña al TNP.

Durante una conversación telefónica mantenida este viernes con el canciller ruso, Serguéi Lavrov; Araqchi ha abordado las relaciones bilaterales y los desarrollos en la región y el mundo.

Al exponer las posturas de la República Islámica de Irán ante los asuntos en el ámbito nuclear, el jefe de la Diplomacia persa ha subrayado la seriedad de Irán para avanzar en los diálogos con Washington, con el objetivo de alcanzar un acuerdo justo y equilibrado que respete los derechos e intereses de Irán y se ajusten al Tratado de No Proliferación (TNP).

Además, ha elogiado las posturas constructivas y positivas de Rusia en los foros internacionales y ha informado a su par ruso de los últimos acontecimientos relacionados con el proceso de negociaciones indirectas entre Teherán y Washington sobre el programa pacífico de Irán.

Esto ocurre después de la segunda ronda de diálogos entre Irán y Estados Unidos, celebrada el martes en Ginebra con la mediación de Omán. En declaraciones a la Radiodifusión de la República Islámica de Irán (IRIB) tras la reunión, Araqchi describió las conversaciones como “serias” y más constructivas que en rondas anteriores.

El proceso diplomático avanza tras semanas de la incesante retórica bélica de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, que ha amenazado con una agresión militar contra Irán.

La República Islámica ha dejado en claro que no tolerará amenazas y presiones. Ha insistido en que, aunque opta por la diplomacia, no teme una guerra con EE.UU. y está plenamente preparada para ella, advirtiendo que cualquier mínima agresión al país, desencadenaría una guerra regional a gran escala.

