HAMAS: Cualquier acuerdo sobre Gaza debe empezar con el fin de la agresión israelí - Noticiero 21:30

1. El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, ha dejado claro que no existe ninguna solución militar para el programa nuclear iraní. Informa además, que durante los recientes diálogos con EE.UU., ambas partes llegaron a un entendimiento sobre la posible forma de un acuerdo.

2. Cualquier acuerdo sobre el futuro de la Franja de Gaza debe comenzar con el cese total de la agresión israelí. Así declara el movimiento palestino HAMAS tras la celebración de la primera reunión de la llamada Junta de Paz para Gaza.

3. Cuba ha denunciado el bloqueo total de los suministros de combustible por parte de EEUU, lo que perjudica la aviación de la isla.

frr/rba