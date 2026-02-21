Chile convoca al embajador de EEUU tras sanciones de Washington

El Gobierno chileno ha convocado al embajador de EE.UU. tras sanciones a funcionarios del país suramericano, exigiendo respeto a su soberanía.

El Gobierno de Chile anuncia este viernes que ha convocado al embajador de Estados Unidos en el país, Brandon Judd, en protesta por las sanciones promulgadas por el Departamento de Estado contra tres cargos del Gobierno del presidente Gabriel Boric, bajo la excusa de representar una amenaza para la seguridad regional.

Según Boric, el Gobierno chileno no ha recibido notificación oficial de estas sanciones por los cauces habituales hasta el punto de que ni siquiera se sabe quiénes son los sancionados con la pérdida de visados.

Al afirmar que Washington “hace acusaciones indeterminadas y aplica sanciones unilaterales”, el mandatario ha descartado “categóricamente” que su país “promueva cualquier acción que atente contra nuestra seguridad o la de nuestra región”.

“Chile es un país orgulloso de su soberanía y profundamente respetuoso de la legislación nacional e internacional. No aceptamos que nadie nos dicte lo que podemos o no podemos hacer más allá del derecho y la ley”, ha declarado. “Nuestra soberanía” “se respeta”, ha manifestado.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha expresado “sorpresa” por la retirada del visado a estos tres cargos, condenando la imposición de “cualquier medida unilateral que vulnere la independencia del país, o que intente debilitar el legítimo derecho a ejercer la soberanía nacional”.

El canciller chileno, Alberto van Klaveren, por su parte, pedirá a Judd que explique “fundamentos de esta acción e informe de los nombres de los funcionarios afectados”, dado que Chile no ha recibido “notificación oficial de la medida adoptada por la actual Administración de Estados Unidos”.

“Sobre esto último, cabe señalar que no es la práctica diplomática hacer anuncios públicos sin previa notificación oficial”, y ese comportamiento no se corresponde “con la densidad y diversidad de ámbitos en los que dialogamos y cooperamos con Estados Unidos, un aliado histórico y estratégico de nuestro país”, ha remachado.

Esas declaraciones se producen después de que el Departamento de Estado de EE.UU. avisó en esta misma jornada en un comunicado la imposición de restricciones de visa a tres funcionarios del Gobierno de Boric, a los que acusó de “dirigir, autorizar, financiar, brindar apoyo significativo o llevar a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

