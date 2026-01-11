Un bebé de siete días muere por el frío extremo en Gaza

Mientras, organizaciones humanitarias alertan de condiciones terribles para los niños de Gaza, el severo frío se cobró la vida de un bebé de siete días de nacido.

Fuentes médicas informaron el sábado de la muerte de un bebé de siete días en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, debido al frío extremo. El número de muertos causados ​​por las recientes condiciones climáticas severas en el enclave palestino ha superado ya los 15.

Estas cifras reflejan la terrible situación humanitaria en la Franja, en particular para los niños y las personas desplazadas que viven en tiendas de campaña endebles y mal equipadas para soportar las duras condiciones invernales.

Los residentes de Gaza sufren la falta de refugio y atención médica, y la escasez de combustible para calefacción, en medio del clima tormentoso, frío y lluvioso.

Por su parte, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) informó el sábado que los niños en la Franja de Gaza siguen viviendo en condiciones extremas en medio de las restricciones impuestas por las fuerzas de ocupación israelíes a la entrada de ayuda humanitaria.

Asimismo, la agencia de la ONU en una publicación del sábado en X, dijo que los niños en Gaza deben sentirse cálidos, bien alimentados y lo suficientemente seguros como para mirar hacia su futuro, enfatizando la urgente necesidad de asistencia humanitaria que permanece estancada fuera de la Franja de Gaza debido a las restricciones impuestas por Israel.

La UNRWA añadió que, al igual que otras organizaciones de socorro, sigue operando y está lista para ampliar su asistencia, subrayando la necesidad de levantar de inmediato todas las restricciones a la ayuda humanitaria.

Desde el inicio de la guerra genocida del régimen israelí contra Gaza en octubre de 2023, cerca de 71 409 personas, en su mayoría mujeres y niños, han sido asesinadas, mientras que al menos 171 304 han resultado heridas.

A pesar del alto el fuego, el ejército israelí ha continuado sus ataques, que han dejado 439 palestinos muertos y otros 1223 heridos, según el Ministerio de Salud.

