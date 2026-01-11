Derrotado en la guerra, enemigo abre nuevo frente: disturbios apoyados por fuerzas extranjeras en Irán

Derrotado en la guerra, el enemigo abre un nuevo frente al fomentar disturbios en Irán, respaldados por fuerzas extranjeras.

Por: Amirreza Abbasi

Las células durmientes del Mossad (servicio de espionaje del régimen israelí) y la CIA (la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU.) han operado en modo activo en Teherán y varias otras ciudades iraníes durante las últimas semanas, incendiando estaciones de autobuses, tiendas, mezquitas, bancos y clínicas médicas.

Armados con rifles Kaláshnikov y cócteles molotov, estos alborotadores respaldados por fuerzas extranjeras han enloquecido, aterrorizando a los ciudadanos comunes en las calles, sin ahorrar ni a mujeres ni a niños.

Una niña de tres años, Melina, fue asesinada por alborotadores armados en la provincia de Kermanshah, en el oeste de Irán. Una joven enfermera fue quemada viva en la ciudad norteña de Karaj después de que su clínica fuera incendiada por los alborotadores.

Muchos miembros de las fuerzas de seguridad fueron disparados en la cabeza por francotiradores, quienes evidentemente fueron entrenados por agencias de inteligencia extranjeras para llevar a cabo dicha tarea. Esto no fue ni accidental ni espontáneo, como muchos querrían hacer creer.

Se ha tratado de un proyecto meticulosamente planeado para fomentar el caos y el desorden dentro de la República Islámica, retomando donde lo dejaron en junio, tras sufrir una humillante derrota a manos de la valiente y unida nación iraní y sus fuerzas armadas.

Lo que hizo la guerra de 12 días fue fortalecer la unidad dentro de Irán contra un enemigo que no distingue entre los iraníes, cruzando líneas políticas, ideológicas e incluso religiosas.

Más de 1000 personas que fueron martirizadas en la guerra impuesta provenían de diferentes sectores de la sociedad, desde ciudadanos comunes hasta científicos nucleares y comandantes militares.

La agresión ilegal e injustificada contra la nación iraní lleva claramente el sello del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recientemente juró “venir en ayuda” de los “protestantes” iraníes.

El hijo del monarca depuesto iraní, quien es odiado tanto en Irán como en la diáspora, fue uno de los traidores que abiertamente y sin disculpas respaldaron la agresión israelí-estadounidense contra Irán, el país que él afirma como suyo y que desea “liberar”.

Él celebraba con los halcones de guerra en Washington mientras los iraníes enterraban a sus muertos. El mismo hombre que se reunió con entusiasmo con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Tel Aviv y sostuvo conversaciones secretas.

Lo que presenciamos en Teherán y en algunas otras ciudades la noche del jueves, y en menor medida la noche del viernes, fue la continuación de lo que vimos en junio, aunque esta vez en una forma diferente.

Estos no eran “protestas” por quejas económicas o preocupaciones relacionadas con la devaluación del rial, lo cual es una preocupación legítima reconocida por el liderazgo iraní.

Estos eran disturbios organizados, sacados directamente del manual de cambio de régimen israelí-estadounidense para la República Islámica de Irán, un manual que ha fracasado incontables veces desde la Revolución Islámica de 1979.

El asesinato de la niña de tres años en Kermanshah no puede ser descrito como una “protesta” por las dificultades económicas. La pequeña no había hecho nada para merecer una muerte tan dolorosa y trágica.

Como escribió acertadamente un usuario en las redes sociales, refiriéndose al asesinato a sangre fría de la niña iraní: “Estos no son manifestantes, son terroristas entrenados para crear caos dentro de Irán”.

Otro incidente desgarrador fue reportado desde Karay, una ciudad cercana a Teherán, donde una joven paramédica y madre de una niña de tres años fue quemada viva por una turba armada de alborotadores.

Ella atendía a pacientes en su clínica cuando los terroristas rodearon el establecimiento y lanzaron cócteles molotov al interior, provocando un incendio masivo. Incapaz de escapar, murió en su interior.

Estos incidentes llevan la marca del terrorismo israelí-estadounidense contra la República Islámica: un terrorismo que vimos en junio y que ha adoptado muchas formas a lo largo de los 46 años pasados.

Los medios de propaganda anti-Irán han enmarcado estos disturbios de manera diferente para amplificar sus propios relatos distorsionados e influir en la opinión pública en Occidente, como hicieron en la guerra de 12 días.

Pero esta vez, la gente dentro y fuera de Irán ha reaccionado de manera inteligente. El volumen de reacciones en las redes sociales sugiere que su manipulación no funcionará esta vez. Ya no se trata de la economía ni de la inflación. Es un proyecto para destruir el país.

Las condiciones económicas deterioradas en Irán son en gran parte el resultado de las sanciones injustas y paralizantes impuestas por Estados Unidos y otros países occidentales bajo pretextos que desafían la lógica.

Estas sanciones, mejor descritas como terrorismo económico, ya han cobrado decenas de miles de vidas a lo largo de los años. Sin embargo, la nación iraní se ha negado a rendirse o someterse a la coacción.

La situación económica cada vez más grave ha sido intencionalmente diseñada por las potencias occidentales para instalar un “régimen” en Teherán que sea servil a Washington y amigable con el régimen ilegítimo en Tel Aviv.

Ese objetivo, sin embargo, no se ha logrado por razones evidentes.

Más recientemente, impusieron una guerra a la nación iraní para lograr el mismo fin, y fracasaron nuevamente. Cuanto más se empuja a los iraníes a un rincón, más fuertes y unidos se vuelven.

Los iraníes saben quiénes son sus amigos. Saben quién es el enemigo. Y nunca caerán en la trampa maliciosa que les han tendido. Hemos sido testigos de esto repetidamente desde 1979.

Como dijo claramente el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en su reciente discurso, las protestas pacíficas son legítimas, y las autoridades deben escuchar las demandas de los comerciantes y abordar sus preocupaciones por las fluctuaciones de precios.

Pero Irán se mantendrá firme contra el vandalismo y los disturbios respaldados por fuerzas extranjeras y “no cederá” frente a aquellos que actúan para ganarse el favor del presidente de los Estados Unidos.

“Hay personas cuyo trabajo es la destrucción. Anoche en Teherán, y en algunos otros lugares, un grupo de vándalos vino y dañó edificios que pertenecen a su propio país”, dijo durante un encuentro con las familias de los mártires el viernes.

Esa es precisamente la cuestión. Los disturbios no tienen cabida en una sociedad democrática. Los manifestantes no hacen disturbios. No queman propiedad pública, destruyen mezquitas, vandalizan bancos, matan a ciudadanos, ni juegan en manos de los enemigos.

Desde el viernes, se han llevado a cabo marchas masivas en Teherán y otras ciudades, con personas condenando los disturbios respaldados por fuerzas extranjeras y a quienes están detrás de ellos. Mientras reconocen la difícil situación económica, los manifestantes han dejado claro que la nación iraní se niega a ser manipulada por aquellos con la sangre de más de mil iraníes —muertos en la guerra de 12 días— en sus manos.

Le recordaron a Trump que la joven asesinada por la policía anti-inmigración en Minneapolis hace unos días no llevaba armas de fuego ni armas blancas. Sin embargo, el megalómano presidente de EE.UU. respaldó a los asesinos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y culpó a la víctima.

Antes de afirmar que “vendrá en ayuda” de los alborotadores iraníes, debe garantizar justicia para la mujer estadounidense que fue asesinada a plena luz del día sin ningún crimen.

Los iraníes rechazan cualquier intervención externa en sus asuntos internos, y rechazan a aquellos que asesinaron a sus compatriotas en junio, así como a aquellos que los tomaron como rehenes antes de 1979.

Esta fase también pasará y aquellos que desean el mal para el país se arrepentirán al final.

* Amirreza Abbasi es un escritor y activista radicado en Teherán.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV