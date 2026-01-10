Siguen ofensivas de Israel: se agrava crisis humanitaria en Gaza

En 2025 continuaron las ofensivas en Gaza, con miles de víctimas y una crisis humanitaria que se agrava ante la falta de respuesta internacional.

El año 2025 en Gaza, ha estado marcado por la continuación de la guerra marcada por bombardeos constantes y ataques terrestres y aéreos. Según cifras sanitarias locales, el número de víctimas mortales supera ya las decenas de miles, con un balance de más de cien mil heridos, en su mayoría civiles. Barrios enteros quedaron reducidos a escombros, mientras escuelas, hospitales e infraestructuras básicas fueron alcanzadas, agravando el impacto del conflicto sobre la población.

El año estuvo acompañado por una crisis humanitaria nunca vivida hasta le fecha: desplazamientos masivos, escasez de agua potable y medicamentos, un sistema sanitario al borde del colapso y una escasez de alimentos que provoco una hambruna sin precedentes, acabando con la vida de civiles inocentes. Miles de familias sobrevivieron la falta de alimentos básicos, viviendo en tiendas de campaña improvisadas, expuestas al calor extremo en verano y a tormentas e inundaciones en invierno, con un aumento de enfermedades entre niños y ancianos.

En 2025 también hubo intentos de tregua y pausas humanitarias, pero estas fueron frágiles y repetidamente denunciadas por violaciones sobre el terreno. Los breves altos el fuego no lograron consolidarse, manteniendo a la población en un ciclo constante de incertidumbre, miedo y nuevos desplazamientos.

Así se cierra 2025 en Gaza: un año marcado por la guerra, una crisis humanitaria profunda y treguas que no lograron poner fin al sufrimiento. Para la población, el balance es claro: otro año vivido entre la supervivencia y la espera de una paz que aún no llega.

Huda Hegazi, Gaza

frr/tqi