Irán avisa que tiene sorpresas para hacer frente a las amenazas

El ministro de Defensa de Irán, el general de brigada Aziz Nasirzade, advirtió de que el país dará una respuesta decisiva a cualquier amenaza en su contra.

“Para hacer frente a las amenazas, tenemos sorpresas que infligirán mucho dolor y sufrimiento a los agresores”, alertó el lunes el general Nasirzade.

En declaraciones formuladas al margen de una manifestación en Teherán, la capital, en condena a las acciones terroristas de Estados Unidos y el régimen sionista contra la nación iraní, el general Nasirzade resaltó a los enemigos que la masiva movilización ha dejado en claro “la grandeza y el esplendor del pueblo” iraní.

“Nuestra fuerza, tanto dura como blanda, se basa principalmente en este pueblo revolucionario”, enfatizó y afirmó que la nación iraní “no permitirá que unos pocos matones traidores desafíen su revolución, que es el resultado de la sangre de cientos de miles de mártires”.

El titular de Defensa de Irán también alertó a los enemigos que “si cometen un error y atacan los intereses de Irán”, “atacaremos todos sus intereses en cualquier punto del mundo, y cualquier país que facilite este ataque o proporcione bases a los atacantes será un objetivo legítimo”, avisó.

El lunes, millones de iraníes, congregados en las plazas principales de diversas ciudades de Irán, respondieron a la convocatoria del Gobierno para movilizarse por la “unidad nacional y el respeto por la paz”.

Los manifestantes urgieron a adoptar medidas decisivas ante los disturbios, auspiciados por ciertos actores extranjeros y los terroristas armados, que, en los últimos días, han intentado desestabilizar Irán, utilizando las recientes movilizaciones pacíficas por temas económicos, para atizar una confrontación contra el Sistema Islámico.

tqi/ncl/tqi