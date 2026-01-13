Irán resalta que “seguridad está garantizada” en el país tras disturbios

La Comisión de Seguridad Nacional de Irán confirmó la intervención de EE.UU. e Israel en los disturbios en el país y aseguró que la seguridad “está garantizada”.

“Las investigaciones indican que la intervención extranjera, específicamente por parte de los estadounidenses y los sionistas, está confirmada, y existen documentos tanto públicos como secretos que lo respaldan”, ha declarado el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Rezai, durante la sesión celebrada este martes.

Además, ha puntualizado que “la gran mayoría de las personas que perdieron la vida en los recientes eventos fueron víctimas de agentes extranjeros o bajo su dirección”.

Al declarar que, durante esta reunión, los miembros de la comisión analizaron la situación de seguridad del país, ha afirmado que “la seguridad está garantizada en diversas partes del país y no hay desafíos importantes que se presenten”.

Ha señalado que la comisión se mantiene al lado del pueblo, y enfatizado que Irán dará “una respuesta contundente y aleccionadora, similar a la (que dio en la) guerra de 12 días” del pasado junio a los “enemigos de la nación iraní”.

El 28 de diciembre se iniciaron en Teherán, la capital, manifestaciones pacíficas en las que los comerciantes suspendieron temporalmente sus actividades en señal de descontento por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Aunque las autoridades reconocieron que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, aprovecharon la situación para impulsar sus propios intereses, incitando a la violencia, lo que ha provocado la muerte de civiles y militares, además de cuantiosos destrozos en la infraestructura pública y privada.

El lunes, cientos de miles de personas, congregadas en las plazas principales de diversas ciudades de Irán, expresaron su respaldo a las autoridades y las fuerzas militares, al mismo tiempo que condenaron los recientes actos terroristas ocurridos en distintas partes del país.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, declaró que el pueblo iraní, con su presencia firme, respondió de manera contundente a los malvados planes de los enemigos.

arz/ncl/tqi