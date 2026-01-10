HAMAS denuncia intentos de EEUU por encubrir ataques israelíes en Gaza

Un responsable de HAMAS acusa a Estados Unidos de encubrir los ataques que Israel lanza sobre la Franja de Gaza, bajo “pretextos fabricados”.

Un portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), Basem Naim, afirmó que el ejército israelí mató a 13 personas —entre ellas cinco menores— en operaciones bajo “pretextos fabricados”.

Las fuerzas israelíes y el Shin Bet señalaron que realizaron ataques selectivos en el norte y el sur del enclave palestino en respuesta al lanzamiento fallido de un proyectil desde Gaza hacia territorios palestinos bajo ocupación.

Naim responsabilizó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de poner en riesgo el plan impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al incumplir compromisos y escalar la tensión. Aseguró además que el mandatario israelí busca “sabotear el acuerdo” para desviar la atención de los procesos judiciales de los casos de corrupción que enfrenta.

Asimismo, declaró estar dispuesto a avanzar hacia la segunda fase del plan de Trump, mientras que la actitud de Israel “plantea serias dudas” a los mediadores en este conflicto (Egipto, Catar y Turquía).

El jueves, otro vocero de HAMAS, Hazem Qassan, indicó que el movimiento se prepara para transferir la administración de Gaza a un comité independiente contemplado en la propuesta estadounidense. “HAMAS está esperando la formación de una comisión de independientes para administrar la Franja de Gaza en todos los ámbitos”, aseveró, y añadió que “el movimiento ha decidido previamente que no participará en la administración de la Franja de Gaza”.

Israel exigió la entrega de los restos de 48 retenidos —vivos o fallecidos— que permanecían en Gaza al momento de firmarse el acuerdo. Aún falta recuperar los restos de uno de ellos, cuyo paradero HAMAS asegura desconocer.

En paralelo, se aproxima la fecha en la que Washington prevé anunciar la creación de la Junta de Paz de Gaza, un órgano bajo supervisión estadounidense que estaría integrado por tecnócratas palestinos. Según el portal Axios, su primera reunión coincidirá con el Foro Económico Mundial de Davos. La agencia Efe informó que el presidente estadounidense comunicó a Netanyahu que continuará trabajando por el desarme de HAMAS y la recuperación del último rehén, aunque estos puntos no condicionarán su plan de paz.

Desde que se pactó una tregua en la Franja de Gaza, Israel mató a 439 palestinos en ese territorio, donde desde los ataques del 7 de octubre de 2023 las muertes contabilizadas por las autoridades locales son 71 409, en una población de poco más de dos millones de personas. A esas muertes se suman 171 304 heridos, muchos con secuelas graves.

zbg/ncl/tqi