Venezuela reafirma su soberanía e independencia frente a EEUU - Noticiero 01:30

El Líder y el presidente de Irán elogian masiva movilización popular en el país. Venezuela reafirma soberanía e independencia. Canciller iraní subraya la total preparación de Irán para defenderse.

1. El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, así como el presidente del país, Masud Pezeshkian, alabaron la masiva movilización popular en distintas ciudades del país persa en respuesta a los recientes disturbios vinculados con el extranjero y actos terroristas. Calificaron esa gran presencia como la derrota de los enemigos del país.

2. El canciller iraní denuncia el papel directo de EE.UU. y del régimen israelí en los últimos disturbios en el país, pero da por fracasada esta estrategia enemiga y asegura que Irán está totalmente preparado para defenderse.

3. Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratifica la soberanía e independencia del país, frente a narrativa imperialista de EE.UU.

yzl/ncl/tqi