Analista: “Las acciones de EEUU deben ser contenidas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevas amenazas contra la República Islámica de Irán. En paralelo Mike Pompeo, en un mensaje de Año Nuevo, expresó su apoyo a los grupos que participaron en los recientes disturbios y, según afirmó, también a agentes del Mossad que habrían actuado en las calles. Para diversos analistas, estas declaraciones constituyen una señal evidente de injerencia externa.
Trump advirtió que podría atacar a Irán si el país se atrevía a actuar contra los manifestantes. Mientras tanto, en el terreno, se registraron ataques contra edificios públicos, mezquitas y propiedades privadas, así como agresiones mortales contra policías, funcionarios y civiles. Las autoridades insisten en que este tipo de acciones deben ser contenidas.
Este escenario fue analizado por los especialistas internacionales Pablo Jofré Leal y Juan Alberto Sánchez Marín en una edición especial dedicada a los disturbios en Irán y a las posteriores movilizaciones multitudinarias en las que la población expresó su apoyo a la República Islámica y su rechazo a cualquier forma de interferencia extranjera.
zmo/hnb