Violencia israelí en Cisjordania: atacan aldea beduina y balean a joven

Las fuerzas israelíes causaron heridas de bala a un joven palestino en Cisjordania ocupada, e impidieron que los equipos de ambulancia llegaran hasta él.

Las fuentes informaron a la agencia de noticias estatal palestina WAFA que las fuerzas israelíes dispararon el sábado por la noche contra un vehículo en la zona de Khallet Hadour, al este de Al-Jalil (Hebrón), en la Cisjordania ocupada, hiriendo a un hombre.

Además, las fuerzas del régimen impidieron que la ambulancia llegara al lugar donde el joven resultó herido.

Las fuentes también informaron que las fuerzas israelíes cerraron las entradas a la ciudad y dispararon granadas de gas lacrimógeno contra ciudadanos y vehículos.

Por su parte, colonos israelíes irrumpieron el sábado en la aldea beduina de Shalal al-Auja, ubicada al norte de la ciudad cisjordana de Ariha (Jericó), y causan daños masivos a los cultivos.

El ataque forma parte de una política sistemática dirigida contra las comunidades beduinas, destinada a privar a la población de las necesidades más básicas de la vida y empujarla al desplazamiento forzado.

Desde el pasado octubre de 2023, en paralelo al genocidio israelí contra los palestinos en la Franja de Gaza, las fuerzas israelíes acompañadas de los colonos sionistas han intensificado sus operaciones en Cisjordania ocupada, dejando más de 1100 muertos.

