Centro Palestino de DDHH: Israel busca hacer que Gaza sea inhabitable

Un centro de derechos humanos en Gaza ha denunciado que el régimen de Israel busca hacer inhabitable esta zona densamente poblada.

El Centro Palestino de Derechos Humanos ha advertido, mediante un comunicado este viernes, sobre las consecuencias de la política israelí orientada a convertir la Franja de Gaza en una zona inhabitable.

Asimismo, ha señalado que la ofensiva continuada contra infraestructuras civiles y humanitarias, así como la escalada de bombardeos sobre la población civil, constituye, conforme al derecho internacional, un claro ejemplo de genocidio.

El organismo ha denunciado que, desde hace más de dos años, los ataques de Israel han estado dirigidos contra instituciones de socorro, almacenes de ayuda humanitaria, equipos de emergencia y personal sanitario, lo que constituye una grave vulneración de los principios de distinción y proporcionalidad establecidos en los Convenios de Ginebra de 1949.

ONU Derechos Humanos alerta sobre la "limpieza étnica" de los palestinos por parte de Israelhttps://t.co/mxCDXoorwf — Noticias ONU (@NoticiasONU) February 19, 2026

El comunicado añade que las presiones políticas y legales ejercidas contra la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) constituyen un intento de debilitar el principal pilar en la prestación de servicios para cerca de dos millones de palestinos.

Asimismo, señala que obstaculizar el funcionamiento de esta agencia equivale a imponer un castigo colectivo contra los refugiados palestinos.

El Centro ha subrayado que, desde el alto el fuego del 10 de octubre de 2025, solo ha ingresado a Gaza un promedio diario de 259 camiones, cifra que representa aproximadamente el 43 % del volumen acordado. Asimismo, ha considerado que las restricciones a la entrada de alimentos, medicamentos y combustible constituyen una forma de castigo colectivo prohibida contra la población del territorio, conforme al artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra.

El comunicado también ha advertido que los hospitales de Gaza se encuentran al borde del colapso total debido a la prohibición de entrada de generadores y piezas de repuesto, y que cientos de pacientes en unidades de cuidados intensivos, así como recién nacidos en incubadoras, enfrentan graves riesgos.

La institución ha destacado que el cierre de los pasos fronterizos, el control de la entrada de suministros vitales y las restricciones a la salida de pacientes y heridos evidencian el uso del hambre y de la presión sobre el sistema sanitario como herramientas políticas.

El Centro Palestino de Derechos Humanos ha instado a la comunidad internacional y a la Corte Penal Internacional a adoptar medidas urgentes para poner fin a esta situación y acelerar los procesos de investigación y rendición de cuentas.

Previamente, la Organización de las Naciones Unidas también había advertido sobre el nivel extremadamente elevado de destrucción causado por los ataques israelíes en Gaza, señalando que la limpieza total de los escombros podría tardar hasta siete años. Asimismo, subrayó que, durante ese período, alrededor del 90 % de los habitantes del enclave se verían obligados a vivir entre ruinas y restos de edificios destruidos.

El informe ha destacado que las condiciones de vida en Gaza son extremadamente peligrosas y críticas, y que la escasez de recursos, las limitaciones logísticas y la falta de equipamiento han ralentizado de forma significativa las labores de retirada de escombros y reconstrucción, generando serios obstáculos para el restablecimiento de condiciones de vida normales.

