Guatemala elige autoridades de segundo grado en medio de polémicas

Guatemala deberá elegir fiscal general del Ministerio Público, magistrados de la Corte de Constitucionalidad y Tribunal Supremo Electoral en medio de polémicas.

Los procesos de elecciones de segundo grado en Guatemala continúan en medio de polémicas y negociaciones oscuras que pretenden darle continuidad a funcionarios corruptos que han cooptado las cortes e instituciones más importantes, como la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, cuya fiscal general pretende reelegirse a pesar de ser sumamente cuestionada incluso por Naciones Unidas por adopciones ilegales.

Nery Ramos, parte de la junta directiva del Congreso de la República, es reacia a la posible reelección en algún organismo del Estado o institución de Consuelo Porras; de hecho, en una reunión con representantes de la Unión Europea dejó claro el mensaje.

Todos los sectores de la sociedad en Guatemala son conscientes de la corrupción que ha imperado en Guatemala los últimos ocho años de la mano de Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público, incluso magistrados encargados de impartir justicia.

Analistas y diputados coinciden en que es una de las elecciones más significativas de los últimos años, pues cambia en definitiva el péndulo de poderes en el país.

Desde la historia democrática que parte de 1986, nunca en un año se había decidido el futuro de un país mediante elecciones de segundo grado como en el 2026.

Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.

zmo/hnb