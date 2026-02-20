Destructor iraní llega a puerto indio para participar en ejercicio naval

El destructor iraní Dena ha llegado a Visakhapatnam, India, para un ejercicio naval internacional, mandos de Teherán y Nueva Delhi abordaron cooperación marítima.

El comandante de la Armada del Ejército del país persa, el contralmirante Shahram Irani, ha llegado a India y se ha reunido con el almirante Dinesh Kumar Tripathi, jefe del Estado Mayor Naval de India, en el marco de su participación en el Simposio Naval del Océano Índico (IONS, por sus siglas en inglés), el ejercicio Milan 2026 y la Revisión Internacional de Flotas (IFR, por sus siglas en inglés).

“La seguridad marítima sostenible solo puede alcanzarse mediante la cooperación y la sinergia entre los países de la región, y esta presencia activa y responsable garantiza la estabilidad y seguridad de rutas vitales de energía y comercio”, ha declarado el contralmirante.

Señalando la importancia estratégica del océano Índico en el comercio global, Irani ha agregado que los ejercicios multilaterales ofrecen una valiosa oportunidad para mejorar la coordinación operativa, aumentar la preparación de combate y fortalecer la diplomacia de defensa.

Admiral Shahram Irani, Commander of the Navy of the Army: Multinational exercises are an opportunity to raise the combat readiness level of the forces. pic.twitter.com/L4JWeMpubh — Tehran Times (@TehranTimes79) February 20, 2026

El contralmirante Shahram Irani también ha expresado la disposición de la Armada de Irán para ampliar la cooperación técnica y educativa con India y realizar ejercicios conjuntos en áreas de interés compartido.

Al respecto, ha enfatizado que “el intercambio de experiencias en operaciones de largo alcance y misiones de escolta de buques comerciales puede ayudar a fortalecer las capacidades mutuas”.

En otra parte, el almirante indio, Tripathi, ha señalado que el compromiso sostenido y constructivo entre las fuerzas navales regionales desempeña un papel clave para enfrentar amenazas comunes como la piratería, el contrabando organizado y los desastres marítimos.

The Iranian Navy's Dena destroyer arrived in the port city of Visakhapatnam to take part in India's Milan 2026 naval exercise. pic.twitter.com/gYZLDdTf6T — Tehran Times (@TehranTimes79) February 20, 2026

Asimismo, ha reafirmado la importancia de compartir conocimientos técnicos, aprovechar las capacidades de entrenamiento mutuo y expandir la cooperación marítima dentro del marco de intereses comunes.

Según el Ministerio de Defensa de India, el ejercicio multinacional Milan 2026 reúne a jefes de marina y delegaciones de 74 países. El destructor iraní Dena, de clase Mowj y fabricado en Irán, atracó el viernes en Visakhapatnam para participar en el evento.

El despliegue busca fortalecer la diplomacia marítima, ampliar la cooperación en defensa y mostrar las capacidades operativas de la Armada iraní.

El Dena cuenta con sistemas ofensivos y defensivos avanzados, está diseñado para largas travesías oceánicas y puede detectar, rastrear y atacar objetivos aéreos, de superficie y submarinos. Además, su cubierta permite operar helicópteros.

