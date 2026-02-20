Resistencia: Israel al bloquear Rafah busca hacer despoblar Gaza

Los Comités de Resistencia Popular de Palestina advierten que la reapertura parcial del paso fronterizo de Rafah no responde a la catástrofe humanitaria que atraviesa la Franja de Gaza.

Mediante un comunicado emitido el jueves, los comités palestinos denunciaron la reapertura parcial y el funcionamiento limitado del cruce de Rafah, situado entre Egipto y la asediada Franja palestina, advirtiendo que la medida forma parte de los esfuerzos de Israel para convertir Gaza en una zona despoblada.

La nota señala que el derecho a recibir tratamiento médico “no es un privilegio ni un instrumento de presión, sino un derecho fundamental para salvar vidas humanas”.

El texto denuncia además que la continua dilación por parte de Israel —para mantener abierto el paso para permitir la entrada de ayuda y la salida de los pacientes que necesitan atención médica urgente fuera del enclave— constituye una violación manifiesta de los mecanismos establecidos en el acuerdo de alto el fuego.

Grupos palestinos agregaron que el bloqueo total y el control militar de las listas de viajeros en el paso de Rafah forman parte de “una estrategia sistemática para hacer inhabitable la Franja de Gaza y debilitar los esfuerzos internacionales en curso”.

Responsabilizaron a Estados Unidos por la actual situación crítica vivida en Gaza y por violaciones sistemáticas cometidas por el régimen israelí en Rafah, entre ellas el incumplimiento de las cuotas acordadas, abusos físicos y psicológicos, interrogatorios estrictos, amenazas contra los viajeros y actos de extorsión llevados a cabo por mercenarios de Israel.

Finalmente, los comités instaron a los países garantes del alto el fuego a adoptar medidas urgentes para detener estas violaciones y exigir a Israel la reapertura total del paso de Rafah conforme al derecho internacional, así como la implementación de la segunda fase del acuerdo, que contempla la retirada de las fuerzas israelíes del enclave costero.

Aunque el cruce fue declarado parcialmente operativo el 2 de febrero de 2026, el Ministerio de Salud de Gaza alerta que el número de personas autorizadas a viajar sigue siendo extremadamente limitado.ç

El jueves, la Oficina de Medios en la Franja cifró, en un comunicado, en 1148 el número total de viajeros, tanto de salida como de regreso, por el paso de Rafah, desde que el cruce se abrió parcialmente a principios de este mes. Esto mientras que en total 3400 personas deberían transitar por él, según lo acordado, lo que supone un grado de cumplimiento cercano al 33 por ciento.

Desde el inicio del alto el fuego mediado por Estados Unidos, el 10 de octubre, el régimen de Tel Aviv ha continuado con violaciones diarias, causando la muerte de varios cientos de palestinos, incluyendo 195 niños y 84 mujeres.

La escalada militar se produce en medio de un conflicto que, desde octubre de 2023, ha dejado más de 72 000 palestinos muertos y cerca de 172 000 heridos, con más de 8000 desaparecidos.

Organizaciones humanitarias internacionales han denunciado que los ataques sistemáticos sobre áreas civiles reflejan un patrón de violencia que agrava la crisis humanitaria en Gaza, donde la infraestructura sanitaria, eléctrica y habitacional continúa siendo severamente afectada por el conflicto.

