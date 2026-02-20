Trump emite orden y abre puerta a detención masiva de refugiados legales

Nueva orden de Trump permite detener a refugiados legales por no ajustar su estatus en un año, revirtiendo salvaguardas vigentes desde 2010.

La Administración Trump ha emitido una nueva orden de amplio alcance que podría conducir al arresto de decenas de miles de refugiados que se encuentran legalmente en EE.UU.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado a las autoridades de inmigración detener a los refugiados si no ajustan su estatus dentro del año posterior a su llegada al país, lo que ha provocado indignación entre los defensores de los migrantes.

El memorando revierte una directriz de 2010 que establecía que los refugiados no debían ser puestos en detención migratoria si no solicitaban la residencia permanente (green card) durante su primer año en el país.

“Esta política sin precedentes convierte un trámite administrativo rutinario en un pretexto para la detención”, declaró en un comunicado Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y directora ejecutiva de Global Refuge.

La Administración adelantó el cambio de política en una presentación judicial el miércoles, antes de una audiencia programada en Minnesota, donde un juez federal ha bloqueado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de detener a unos 5000 migrantes en el estado.

Los refugiados se encuentran entre los inmigrantes más rigurosamente examinados que llegan a Estados Unidos y pasan por varias rondas de controles, desde revisiones de seguridad hasta evaluaciones médicas. Solo llegan tras una entrevista con un funcionario estadounidense de refugiados, quien emite su invitación a Estados Unidos.

“Esta política es un intento transparente de detener y potencialmente deportar a miles de personas que están legalmente presentes en este país, personas a las que el propio gobierno de Estados Unidos dio la bienvenida tras años de rigurosos controles”, declaró en un comunicado Beth Oppenheim, directora ejecutiva de HIAS, anteriormente conocida como la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante.

“Se les prometió seguridad y la oportunidad de reconstruir sus vidas. En cambio, el DHS ahora las amenaza con arresto y detención indefinida”, alertó.

El memorando es la medida más reciente adoptada por la Administración Trump dirigida contra los refugiados. El año pasado, el inquilino de la Casa Blanca ordenó al DHS “volver a entrevistar” a unos 200 000 refugiados que ingresaron al país durante los cuatro años en que el expresidente Joe Biden estuvo en el cargo.

La nueva orden de la Administración Trump se emite en momentos en que las autoridades migratorias estadounidenses en Mineápolis, en el estado estadounidense de Minnesota, han estado criticadas por el uso de “fuerza letal”, lo que podría equivaler a “privaciones arbitrarias de la vida” y graves “violaciones a los derechos humanos”, además de constituir una “ejecución extrajudicial”, según expertos de las Naciones Unidas.

Durante el despliegue de miles de agentes federales en el estado de Minnesota para una amplia ofensiva migratoria, agentes federales dispararon y mataron a Renee Good y a Alex Pretti, en los pasados 7 y 24 de enero.

En ambos casos, la Administración Trump, ha seguido un patrón de difamar a la víctima, tergiversar los hechos y negarse a cooperar con los investigadores locales.

tqi