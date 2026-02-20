Manifestantes rechazan reunión de ‘Junta de la Paz’ sin Palestina

Un grupo de activistas propalestinos se congregó en el centro de Washington, en rechazo a la celebración de la primera reunión de la llamada ‘Junta de la Paz’.

Según informes e imágenes, decenas de personas se congregaron este jueves frente al Instituto de la Paz de Estados Unidos, donde se reúne la delegación de la Junta de Paz, para protestar por la participación de Israel sin la presencia de un representante de Palestina.

“Sin la participación de los palestinos, ningún plan específico es posible”, corearon los manifestantes, además de otros lemas como “No a la venta a Gaza” y “Palestina libre”.

Los organizadores de la manifestación calificaron la junta como la última fase de la colonización y un esfuerzo de la “clase multimillonaria” para transformar la Franja de Gaza en una “prisión guetizada bajo la ocupación liderada por Trump y su coalición de genocidas”.

Los manifestantes llevaban la bandera de Palestina, mientras algunos portaban máscaras de Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

Algunos participantes portaban grandes carteles y gritaban: “Donald Trump, vete al infierno”, lo que refleja un profundo escepticismo sobre las intenciones del mandatario estadounidense respecto al destino de Gaza.

Protesters Drench Trump Effigy in Fake Blood Outside “Board of Peace” Event



Activists staged a dramatic street demonstration, accusing the U.S. of interference in Palestine and calling the peace initiative a political sham.#WashingtonEye pic.twitter.com/XHc1GrAkZH — Washington Eye (@washington_EY) February 19, 2026

Durante este acto, los manifestantes destrozaron un maniquí con la imagen de Trump y luego lo rociaron roja en su cuerpo, en señal de su complicidad en el genocidio que perpetra Israel contra los palestinos en el enclave costero.

Según las fuentes locales, varios manifestantes fueron empujados y arrestados por la policía.

🔴 Decenas de manifestantes se congregaron frente al edificio que albergaba la reunión del «Consejo de Paz para G@z@» en Washington, en muestra de s0l!dar!d@d con el pueblo g@z@tí y para condenar la ofensiva !sr@el!. pic.twitter.com/IJi5Y7P9AX — HispanTV (@Nexo_Latino) February 19, 2026

La Junta de Paz, el organismo diseñado inicialmente por el equipo de Donald Trump para supervisar el alto el fuego y la transición en la Franja de Gaza, y reconvertido después en un experimento inédito e indefinido aún para competir con la ONU en la resolución de conflictos por todo el planeta, ha sostenido este jueves una primera reunión con la presencia de al menos 20 países en Washington, D.C., en medio del genocidio israelí que ha asesinado a más de 72 000 palestinos desde el pasado octubre de 2023.

msr/ncl