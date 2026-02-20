Argentina vive huelga general contra la reforma laboral de Milei

Se desarrolla el cuarto paro general en Argentina desde la asunción de Milei, mientras el oficialismo adelanta debate de la reforma laboral con quórum propio en el Congreso.

Es el cuarto paro general desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina. Jornada de Paro Nacional en Argentina, militarizada por el Gobierno de Javier Milei. La confederación General del trabajo, llamo a la medida de fuerza sin movilización. Una situación que el oficialismo aprovecho, con cuórum propio en el Congreso para tratar la reforma laboral. Sin transporte público por la medida de fuerza, la protesta no pudo ser masiva, durante el tratamiento en diputados.

Una tradición de la defensa de los derechos laborales, que es parte de la historia argentina y que supo ser vanguardia y faro para otros pueblos d la región.

Una sentencia final para los jubilados, que se han convertido en la vanguardia política de argentina, con sus marchas de cada semana.

Sebastián Salgado, Buenos Aires

