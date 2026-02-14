Musulmanes celebran en Argentina 47 años de la Revolución Islámica

En la ciudad de Buenos Aires, la comunidad islámica chií celebró un nuevo aniversario, desde el triunfo de la Revolución Islámica en iraní de 1979.

Es el mes del aniversario de la Revolución Islámica y los musulmanes chiíes se reúnen en la Mezquita Tauhid de Buenos Aires, para compartir el enorme apoyo popular de este proceso político de base popular, que recorre las calles de todas las ciudades de Irán a través de los contenidos de HispanTV.

Una revolución de conciencias que pudo derrotar al sistema opresivo del Sha, financiado desde occidente, con la fe de quienes ofrecen su propia vida.

Un gobierno islámico que debe afrontar los ataques permanentes de la maquinaria militar y propagandística de los gobiernos sionistas, con la dignidad de un pueblo que eligió su destino hace 47 años.

Es un mensaje de libertad, de resistencia, ante la opresión. La República Islámica es el ejemplo de liberación para los pueblos del mundo. Hoy varias potencias, potencias que muchos países le tienen miedo, en cambio la República islámica de Irán cuando vienen a agredirla, atacarla o amenazarla, como decimos los argentinos, “se le para de manos” y dice no.

Sebastián Salgado, Buenos Aires

frr/tqi