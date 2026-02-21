General israelí: Israel sufrió fracaso operativo y de mando ante HAMAS

Un destacado general retirado israelí calificó de un “fracaso operativo” la incapacidad de Israel de destruir HAMAS en más de dos años de guerra en Gaza, y ve este objetivo inalcanzable.

“Nos prometieron una ‘victoria total’, pero la verdad es que el objetivo de eliminar a HAMAS [el movimiento de Resistencia palestino] está tan lejos de nosotros como el este del oeste”, dijo el mayor general retirado israelí Itzhak Brik en un artículo publicado en el diario hebreo Maariv.

En el editorial, titulado “Israel se propuso cambiar Oriente Medio [Asia Occidental] y descubrió una realidad opuesta”, y publicado el miércoles, el general Brik admitió que el ejército israelí sufrió una “derrota dolorosa, contundente e innecesaria” en la reciente guerra en la Franja de Gaza.

Israel, ni siquiera con la mejor fuerza aérea del mundo, pudo derrotar a HAMAS

Según él, Israel fue “derrotado dos veces”. La primera fue cuando los grupos de Resistencia palestinos lanzaron la operación sin precedentes ‘Tormenta de Al-Aqsa’ el 7 de octubre de 2023, y la segunda cuando el ejército israelí lanzó una agresión de gran calibre contra Gaza, la cual duró más de dos años y terminó sin resultado alguno.

“Nunca antes habíamos presenciado una humillación estratégica semejante. A pesar de poseer la mejor fuerza aérea del mundo y divisiones blindadas sobre el terreno”, la entidad israelí “no logró derrotar a una organización […] durante dos años. Este fracaso es tanto operativo como de mando”, matizó Brik.

Por su parte, el investigador británico el dr. Azeem Ibrahim, condecorado con la Orden del Imperio Británico, explicó las razones del fracaso de Israel en derrotar a HAMAS en un artículo en la revista estadounidense National Interest.

Según el dr. Ibrahim, director sénior del Instituto New Lines de Estudios Estratégicos y Políticos en Washington, D.C, a pesar de la determinación de Israel de perseguir su ilusión de “victoria”, incluso después de firmar el acuerdo de alto el fuego —en octubre de 2025—, bombardeando implacablemente Gaza e infligiendo una destrucción generalizada en la Franja, la realidad sobre el terreno cuenta una historia completamente diferente.

El autor enfatizó que HAMAS no ha sido derrotado a pesar de la destrucción masiva infligida en la Franja. Citando a expertos en temas de Palestina, el dr. Ibrahim dijo que eliminar militarmente a HAMAS es imposible, “porque no es simplemente una red de combatientes o túneles, sino un movimiento político e ideológico profundamente arraigado en la sociedad palestina”.

Hizo hincapié en que Israel no podrá “borrar una idea” y fracasará. Así que lo que Israel llama “una victoria completa” no es más que un espejismo. Si bien es cierto que el liderazgo central de HAMAS ha sido parcialmente desmantelado, el movimiento, en su opinión, aún es capaz de operar a través de pequeñas células y milicias locales.

El autor agrega que, si bien Israel destruyó la infraestructura civil en Gaza, mató a decenas de miles y desplazó a más de un millón de personas, y redujo a escombros barrios enteros, las condiciones fundamentales que dieron origen a HAMAS desde sus inicios persisten, es decir, la “desesperación, marginación y ausencia del Estado”, e incluso han empeorado.

ftm/tmv