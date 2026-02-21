Hungría bloquea préstamo de UE para Ucrania por corte del crudo ruso

Hungría bloqueó un préstamo acordado con la UE para Ucrania, condicionándolo a reactivar el paso de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba.

“Estamos bloqueando el préstamo de 90 000 millones de euros de la Unión Europea (UE) para Ucrania hasta que se reanude el tránsito de petróleo a Hungría a través del oleoducto Druzhba”, anunció el viernes el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, en una nota divulgada en su cuenta en X.

Szijjarto acusó a Ucrania de chantajear a Hungría al interrumpir deliberadamente el flujo de petróleo del Druzhba. el oleoducto que pasa el territorio ucraniano hacia Hungría y Eslovaquia.

“Ucrania busca extorsionar a Hungría al detener el tránsito de petróleo con la cooperación de Bruselas y la oposición húngara para generar interrupciones en el suministro en Hungría y aumentar los precios del combustible antes de las elecciones”, resaltó.

El canciller húngaro denunció que Kiev no cumple con sus compromisos con el bloque comunitario que su medida viola el Acuerdo de Asociación UE-Ucrania, que impide que Kiev ponga en riesgo el suministro energético de los Estados miembros. “No cederemos a este chantaje”, advirtió.

Szijjarto anunció el miércoles que Budapest suspendió los envíos de diésel a Ucrania hasta que reanude el tránsito de crudo a través de la mencionada tubería.

Un día después, el jefe de la Oficina del primer ministro húngaro, Gergely Gulyás, informó que el Gobierno está estudiando bloquear el suministro de gas natural y electricidad a Ucrania por su rechazo a suministrar petróleo ruso a Hungría.

La Unión Europea ha acordado otorgar a Ucrania un préstamo de 90 000 millones de euros para que pueda cubrir sus necesidades financieras urgentes hasta finales de 2027. La decisión requiere la aprobación del Consejo de la UE, y ahora Hungría la utiliza como una palanca política para vetar lo acordado.

Ucrania bombardeó a finales de agosto el oleoducto Druzhba en el territorio ruso, causando la suspensión temporal del suministro de petróleo a Hungría y Eslovaquia. En las últimas semanas, Kiev ha impedido los suministros sin ningún inconveniente técnico, según denuncia Hungría.

msm/tmv