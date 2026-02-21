ONU, inquieta por escalada entre Irán y EEUU, llama a la diplomacia

La ONU ha reaccionado a la carta de Irán en la que denunció la retórica bélica de Trump contra el país, y expresado su inquietud por la escalada de tensiones en la zona.

“Estamos muy preocupados por el aumento de la retórica que observamos en la región debido al aumento de las actividades militares, los ejercicios de guerra o simplemente el aumento de la presencia militar y naval en la región”, declaró el viernes Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

El vocero llamó a Estados Unidos y la República Islámica de Irán a evitar cualquier escalada y seguir “utilizando la diplomacia para resolver las diferencias”.

Sus declaraciones se producen tras una carta formal entregada el jueves por Amir Said Iravani, representante permanente de Irán ante la ONU, dirigida a Guterres y al presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), en la que el embajador persa evocó el derecho de Teherán a la legítima defensa en el marco del Artículo 51 de la Carta de la ONU ante cualquier agresión.

“Irán no busca ni tensión ni guerra y que no iniciará ninguna guerra. Sin embargo, en caso de que sea objeto de una agresión militar, Irán responderá de manera decisiva y proporcional, en ejercicio de su derecho inherente a la legítima defensa, en virtud del Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”, destacó.

Iravani advirtió además que, en tal escenario, todas las bases, instalaciones y activos pertenecientes a fuerzas hostiles en Asia Occidental constituirían objetivos legítimos para las medidas defensivas iraníes, y recalcó que Washington asumiría la plena y directa responsabilidad por cualquier consecuencia imprevista e incontrolable derivada de tal conflicto.

Irán y Estados Unidos han celebrado dos rondas de negociaciones indirectas desde principios de este mes con la mediación de Omán para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. El impulso diplomático se produce en medio de las amenazas estadounidenses contra Teherán y el creciente despliegue militar estadounidense cerca de las costas de Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado repetidamente con lanzar ataques si las conversaciones no dan el resultado que Washington busca.

El ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, quien lidera la delegación iraní ha declarado que espera tener listo un borrador de contrapropuesta en cuestión de días tras las conversaciones de esta semana, mientras que el magnate republicano ha afirmado estar considerando ataques militares limitados contra el país persa.

Aunque Teherán ha dejado claro que opta por la diplomacia, ha asegurado que está listo para cualquier escenario.

