EEUU asesina a otras 3 personas al atacar una lancha en el Pacífico

El Ejército de EE.UU. confirmó un nuevo ataque en el Pacífico oriental contra una nave que, según Washington, llevaba drogas, dejando un saldo de tres muertos.

En un comunicado difundido el viernes en redes sociales, el Comando Sur de Estados Unidos informó de un nuevo “ataque cinético letal” contra una embarcación en el Pacífico oriental, alegando que la nave transitaba por rutas conocidas de narcotráfico y participaba en actividades ilícitas.

El Comando Sur agregó que en el ataque murieron tres hombres que estaban a bordo del barco, agregando que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido durante la operación.

On Feb. 20, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/PzWQFfNgHm — U.S. Southern Command (@Southcom) February 21, 2026

Desde agosto pasado, el despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en las aguas del Caribe y el Pacífico ha sido el más intenso de las últimas décadas, con el objetivo declarado de frenar el tráfico de drogas. Inicialmente, Washington defendió estas operaciones como parte de la lucha contra el narcotráfico, acusando sin presentar evidencia al gobierno venezolano de facilitar ese comercio ilegal.

Los bombardeos estadounidenses han dejado cerca de 150 muertos desde su inicio en septiembre, incluidos enfrentamientos tanto en el Caribe como en el Pacífico, según recuentos de medios internacionales.

Expertos en derecho internacional y grupos humanitarios califican esos ataques de ejecuciones extrajudiciales, ya que han tenido como blanco a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

zbg/tmv