EEUU sigue ejecuciones extrajudiciales en Pacífico; mata a 5 personas más

EE.UU. continuó sus ejecuciones extrajudiciales en el Pacífico Oriental, informando que mató a cinco personas en “ataques letales” contra dos embarcaciones.

El ejército estadounidense anunció el jueves que llevó a cabo “ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones” en el marco de la operación ‘Lanza del Sur’, lo que eleva el número de muertos por la campaña militar de la Administración Donald Trump contra presuntos narcotraficantes en el océano Pacífico y el Caribe a al menos 104 víctimas desde septiembre.

En su cuenta en X, el Comando Sur de Estados Unidos aseveró que el ataque se llevó a cabo por orden del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, el 18 de diciembre, confirmando que un total de cinco hombres murieron durante estas acciones.

El lunes, Estados Unidos asesinó a 8 personas en ataques a tres presuntas embarcaciones de tráfico de drogas en el este del Pacífico, y mató a 4 personas en un ataque a una sola embarcación el miércoles.

Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene un amplio despliegue militar frente a las costas venezolanas, que justifica como parte de su estrategia antidrogas. Posteriormente, anunció la puesta en marcha de la denominada operación ‘Lanza del Sur’, cuyo objetivo declarado es “neutralizar a los narcoterroristas” en el hemisferio occidental y “proteger” a la población estadounidense del tráfico de estupefacientes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha señalado además que estas acciones podrían extenderse próximamente a operaciones “en tierra”. En el marco de esta campaña, EE.UU. ha realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico tanto en el Caribe como en el Pacífico.

La ONU y organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional (AI), condenan las ofensivas de EE.UU., calificando de “ejecuciones extrajudiciales” los ataques a las presuntas narcolanchas en la región.

Venezuela también ha tachado de “agresión” las maniobras de EE.UU., subrayando que el verdadero objetivo es imponer un cambio de régimen y apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

