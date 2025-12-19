China advierte a EEUU que “está destinado a acabar quemado” por Taiwán

China ha reaccionado fuertemente a un histórico paquete de venta de armas de EE.UU. a Taiwán, amenazando con tomar “medidas enérgicas” para defender su soberanía.

“El Ejército Popular de Liberación de China seguirá fortaleciendo su entrenamiento y preparación para el combate, tomará medidas enérgicas para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial, y frustrará resueltamente los intentos de separatismo y la interferencia externa que propugnan la independencia de Taiwán”, ha advertido este viernes el Ministerio de Defensa chino en un comunicado en respuesta al acuerdo planeado por Estados Unidos con Taiwán.

La Cartera de Defensa china ha subrayado que había presentado “severas gestiones” ante Estados Unidos y ha instado a Washington a cesar inmediatamente las ventas de armas a Taiwán y a cumplir con su compromiso de no apoyar a las “fuerzas independentistas de Taiwán”.

“Las fuerzas separatistas que propugnan la independencia de Taiwán, a costa de la seguridad y el bienestar de los compatriotas taiwaneses, utilizan el dinero duramente ganado por la gente común para engordar a los traficantes de armas estadounidenses en un intento de buscar la independencia apoyándose en la fuerza militar”, ha señalado el Ministerio.

Además, ha advertido a Estados Unidos, añadiendo que este país, al faltar repetidamente a su palabra y consentir y apoyar la independencia de Taiwán, “está destinado a acabar quemado”.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció el miércoles por la noche una propuesta que incluye ocho acuerdos de venta de armas y equipos militares a Taiwán por un valor de 11 100 millones de dólares. Se trata del mayor paquete histórico de venta de armas a la isla, donde Pekín la considera su propio territorio.

El ministerio de defensa de Taiwán agradeció este viernes a Estados Unidos por esas disposiciones, diciendo que fortalecerían las capacidades de combate de la isla.

Pekín reafirma que Taiwán es una parte irrenunciable de su territorio. Aunque la isla se gobierna bajo su propia administración, la mayoría de los países reconoce la soberanía china sobre la misma.

El gigante asiático recalca que la isla es el tema más sensible e importante en sus vínculos con Estados Unidos, y se ha opuesto abiertamente a los intentos de Washington por fortalecer el apoyo a las fuerzas taiwanesas. El Gobierno chino ha advertido también que tomará “todas las medidas necesarias para defender firmemente la soberanía nacional y la integridad territorial”.

