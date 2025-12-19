boletÍn

Irán condena restricciones de EEUU a sus diplomáticos y denuncia su histórica hostilidad - Noticiero 13:30

  • Irán condena restricciones de EEUU a sus diplomáticos y denuncia su histórica hostilidad - Noticiero 13:30
Publicada: viernes, 19 de diciembre de 2025 15:43
Descargar

Irán criticó las restricciones impuestas por EE.UU. a sus diplomáticos. Vladimir Putin reiteró que Rusia está dispuesta a resolver el conflicto ucraniano por vías pacíficas.

1- EL Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán en respuesta a las restricciones de Estados Unidos contra sus diplomáticos en Nueva York, ha condenado el largo historial de hostilidad estadounidense, que abarca, desde la agresión militar hasta las sanciones.

2- El presidente ruso, Vladímir Putin, ratificó este viernes la disposición de Rusia a poner fin al conflicto ucraniano por medios pacíficos. El mandatario indicó que a pesar de las negativas de Ucrania para alcanzar un acuerdo de paz, desde Kiev, también surgen señales de disposición al diálogo. 

3- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresa su disposición para fungir como mediador entre Estados Unidos y Venezuela. Lula apuesta por la vía diplomática para evitar un conflicto en América Latina.

frr/tmv

boletÍn
LO MÁS LEÍDO DE boletÍn
Comentarios