El presidente ruso ha avisado que las amenazas de la OTAN contra Kaliningrado, región estratégica rusa entre Polonia y Lituania, podría desencadenar un “conflicto armado a gran escala”.

El jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, ha aprovechado este viernes su habitual rueda de prensa de fin de año para lanzar una advertencia contundente a altos rangos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por su creciente retórica bélica y maniobras militares en la región del Báltico, donde se encuentra el estratégico enclave de Kaliningrado, uno de los territorios más sensibles para la defensa rusa.

“Si crean las amenazas de esta manera, las eliminaremos, y todos deben comprenderlo y ser conscientes de que acciones de este tipo simplemente conducirán a una escalada sin precedentes del conflicto, llevándolo a un nivel completamente nuevo”, ha avisado Putin, preciando que incluso podría producirse un “conflicto armado a gran escala”.

Las autoridades rusas denuncian que la Alianza Atlántica está llevando a cabo una “intensiva militarización” de la región del Báltico, con la realización de maniobras militares en las que “simulan escenarios como el bloqueo” de Kaliningrado, según dijo anteriormente la vocera de la Cancillería rusa, María Zajaróva.

El mandatario ruso ha rechazado las afirmaciones de los dirigentes occidentales sobre la presunta amenaza rusa, asegurando que Moscú no tiene intención de emprender nuevas operaciones militares especiales si Occidente la trata con respeto.

“No habrá ninguna operación si ustedes nos tratan con respeto y respetan nuestros intereses del mismo modo que nosotros hemos intentado respetar constantemente los suyos”, ha dicho, expresando la disposición de su país de cooperar con Occidente, sea el Reino Unido, Europa o Estados Unidos, solo en condiciones de igualdad, ha dicho.

Rusia está lista para la paz, pelota está en cancha de Ucrania y Europa

Asimismo, ha reiterado la disposición de Moscú para poner fin al conflicto con Ucrania que en febrero cumplirá cuatro años, cuestionando la voluntad de Kiev y sus aliados europeos para detenerlo.

“La pelota está completamente en el campo del jefe del régimen de Kiev y de sus patrocinadores europeos”, ha declarado, enfatizando que su país no se considera “responsable de la muerte de la gente, porque “no fuimos nosotros quienes empezamos esta guerra”.

Tropas rusas avanzan en todos los frentes y enemigos retroceden

Ha aprovechado además el maratón, para felicitar por los recientes avances territoriales del ejército ruso en Ucrania, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para encontrar una salida a la contienda.

“Nuestras tropas avanzan en toda la línea de contacto […], el enemigo retrocede en todas las direcciones”, ha destacado, asegurando que habrán “nuevos éxitos” antes de que termine el año.

Según el mandatario, las tropas ucranianas “se han quedado prácticamente sin reservas estratégicas” como resultado de “las acciones activas y efectivas” de las fuerzas rusas.

Posible confiscación de fondos rusos es un “robo” y tendrá consecuencias graves para UE

Asimismo, en cuanto a los intentos, sin éxito, de la Unión Europea (UE) de apoderarse de los activos rusos congelados, ha avisado que tal acción constituye un “robo”, y señalado que el boque no lo hace “porque las consecuencias podrían ser graves para los ladrones”.

Putin ha explicado que tal decisión tendrá efecto para el presupuesto de todos los países implicados y conllevará “un golpe a su imagen, es un daño a la confianza”. “Y lo más importante, sea lo que sea que roben y cómo lo hagan, algún día tendrán que devolverlo”, ha concluido, asegurando que Rusia defenderá sus intereses en los tribunales.

Los medios de comunicación informaron anteriormente sobre la falta de consenso de los miembros de la UE durante su última cumbre en Bruselas sobre la confiscación de los fondos soberanos rusos. En lugar de ello, los líderes europeos acordaron aprobar un plan que prevé la concesión a Ucrania de un préstamo de 90 000 millones de euros (105 000 millones de dólares) para los próximos dos años del presupuesto conjunto del bloque.

