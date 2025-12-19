Sindicatos argentinos marchan contra la reforma laboral de Milei

Luego del impulso obtenido en la última victoria electoral, el Gobierno de Milei intenta imponer de manera acelerada una reforma laboral antes de que termine el 2025
Una imponente movilización que marchó por todo el centro de Buenos Aires, hasta la Plaza de Mayo, para intentar ponerle un freno a este proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei, que vulnera los derechos de los trabajadores y beneficia a las grandes corporaciones.
¿Hay algún tipo de injerencia extranjera para que se lleve adelante este proyecto en Argentina?
Sebastián Salgado, Buenos Aires
