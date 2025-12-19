Irán condena sanciones a CPI: EEUU protege a criminales buscados

Irán ha denunciado que EE.UU. busca intimidar a quienes buscan responsabilizar a criminales de guerra tras sancionar a dos jueces de la CPI por investigar a Israel.

“Mientras los criminales de guerra y genocidas siguen fugados y cometen atrocidades atroces y crímenes de lesa humanidad, el Departamento de Estado de EE.UU. intensifica su campaña para intimidar e imponer sanciones a quienes buscan que estos criminales buscados rindan cuentas”, ha repudiado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, en un mensaje publicado este viernes en su cuenta personal en X.

Ha criticado que esta acción significa “otorgar una impunidad en su forma más flagrante y brutal” a criminales buscados por la justicia, lo que es “una profunda aberración moral”.

Baqai hizo estas declaraciones al referirse a la continuidad del apoyo de Estados Unidos a la impunidad del régimen sionista, con el fin de evitar que rinda cuentas por los atroces crímenes cometidos en la Palestina ocupada y en la región.

Estados Unidos impuso el jueves sanciones contra dos jueces, Gocha Lordkipanidze y Erdenebalsuren Damdin, de la Corte Penal Internacional (CPI) en respuesta directa a su participación en las investigaciones por crímenes de guerra de Israel en la Franja de Gaza, una decisión que ha generado fuertes críticas por considerarse un ataque a la independencia judicial y al derecho internacional.

En reacción, la Corte Penal Internacional ha rechazado enérgicamente las nuevas sanciones estadounidenses, subrayando que “constituyen un ataque flagrante a la independencia de una institución judicial imparcial, que opera conforme al mandato que le confirieron los Estados”.

Sin embargo, la Corte sentenció que “seguirá ejerciendo su mandato con independencia e imparcialidad, en plena conformidad con el Estatuto de Roma”, su texto fundacional.

En noviembre de 2024, la CPI dictó órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de asuntos militares Yoav Gallant por “crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra” cometidos durante la guerra genocida en Gaza.

Estas sanciones se suman a las ya impuestas por Estados Unidos contra nueve jueces y fiscales de la CPI para castigar a quienes participan en los esfuerzos por investigar la conducta de Israel en la guerra de Gaza.

