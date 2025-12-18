EEUU sanciona a 2 jueces de CPI por investigar a israelíes; Corte replica

EE.UU. impuso sanciones a dos jueces de la CPI por investigar crímenes israelíes, una medida denunciada como presión política contra justicia internacional.

Estados Unidos ha impuesto este jueves sanciones contra dos jueces, Gocha Lordkipanidze y Erdenebalsuren Damdin, de la Corte Penal Internacional (CPI) en respuesta directa a su participación en investigaciones relacionadas con crímenes cometidos por israelíes en Palestina, una decisión que ha generado fuertes críticas por considerarse un ataque a la independencia judicial y al derecho internacional.

Estas sanciones se suman a las ya impuestas por Estados Unidos contra nueve jueces y fiscales de la CPI.

Las medidas anunciadas por Washington incluyen restricciones financieras y de visado, y se producen tras los avances de la CPI en causas vinculadas a la ofensiva israelí en los territorios palestinos.

En reacción, la Corte Penal Internacional ha rechazado enérgicamente las nuevas sanciones estadounidenses, subrayando que “constituyen un ataque flagrante a la independencia de una institución judicial imparcial, que opera conforme al mandato que le confirieron los Estados”.

El tribunal ha alertado que estas medidas “socavan el Estado de derecho”, expresando que “cuando se amenaza a actores judiciales por haber aplicado el derecho, es el propio orden jurídico internacional quien está en peligro”.

Sin embargo, la Corte ha sentenciado que “seguirá ejerciendo su mandato con independencia e imparcialidad, en plena conformidad con el Estatuto de Roma”, su texto fundacional.

Para diversos sectores diplomáticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, estas sanciones representan un intento explícito de intimidar a la justicia internacional para frenar investigaciones que afectan a un aliado estratégico de Estados Unidos.

La administración estadounidense ha justificado su decisión alegando que la Corte carece de jurisdicción sobre Israel, régimen que no es Estado parte del Estatuto de Roma. Sin embargo, expertos en derecho internacional subrayan que esta postura ignora resoluciones previas y socava el principio de que ningún estado ni funcionario debe quedar al margen de la rendición de cuentas por crímenes graves.

Israel, por su parte, afirma su rechazo a la CPI y calificando las investigaciones como políticamente motivadas. Esta alineación entre Washington y Tel Aviv ha sido interpretada como una estrategia conjunta para deslegitimar los mecanismos internacionales que investigan posibles crímenes de guerra.

Las sanciones contra magistrados en ejercicio de un tribunal internacional no tienen precedentes recientes y han despertado preocupación en la comunidad internacional, que advierte sobre el peligro de sentar un precedente que debilite gravemente el sistema de justicia penal internacional y el respeto al derecho humanitario.

Diversas voces han alertado de que esta acción refuerza una política de “doble rasero”, en la que se promueve la justicia internacional solo cuando no afecta a aliados, erosionando la credibilidad de Estados Unidos en materia de derechos humanos y Estado de derecho.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, justificó la decisión de su país alegando que los dos jueces sancionados votaron recientemente con la mayoría de la Corte a favor de rechazar una demanda de Israel.

Hace unos días, la CPI rechazó uno de los recursos legales presentados por Israel, que intentaba bloquear una investigación sobre sus acciones en la guerra genocida contra el pueblo palestino en Gaza. Esta decisión representa un golpe a los esfuerzos de Israel por desestabilizar el caso.

La resolución se produjo en el marco de una investigación en curso sobre crímenes de guerra en Palestina, que ha resultado en órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de asuntos militares, Yoav Gallant, por “crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra” cometidos durante la guerra genocida en Gaza, que ha causado 70 669 muertos y 171 165 heridos desde el 7 de octubre de 2023.

