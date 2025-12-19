Rusia acusa a EEUU de aplicar “enfoques neocoloniales” contra Venezuela

Rusia acusó a EE.UU. de aplicar “enfoques neocoloniales” contra Venezuela, al intensificar sus acciones de presión contra la nación venezolana.

“Las acciones de escalada de EE. UU. contra Venezuela son una clara manifestación de enfoques neocoloniales”, declaró el embajador ruso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vasili Nebenzia, durante una reunión de alto nivel de la Asamblea General de la ONU celebrado el jueves.

Además, el diplomático señaló que Washington, bajo falsos pretextos de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, ha avanzado hacia “amenazas abiertas de agresión militar y captura del territorio y los recursos naturales de un Estado soberano”.

Esta escalada incluye el despliegue militar de EE.UU. cerca de Venezuela, la intercepción de embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico y el cierre total del espacio aéreo en torno al país.

Previamente, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó un “bloqueo total y completo” a petroleros que entren o salgan de Venezuela, al tiempo que designó al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como una “organización terrorista extranjera”.

Asimismo, el país norteamericano incautó un petrolero frente a las costas venezolanas, acción que Caracas calificó como “un robo descarado y un acto de piratería internacional”.

En este contexto, otros países como Irán y Cuba condenaron la confiscación “injustificada e ilegal” de un buque con petróleo venezolano por EE.UU.

Washington también acusó sin pruebas al presidente venezolano de liderar el llamado “Cartel de Los Soles”, al que designó como organización terrorista.

arz/hnb