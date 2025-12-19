Maduro ordena a Armada escoltar petroleros ante piratería de EEUU

El presidente de Venezuela cuestionó el “bloqueo naval” impuesto por EE.UU., ordenando a la Armada escoltar a buques que transportan el crudo fuera del país.

Horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el martes por la noche la imposición de un “bloqueo total y completo” a buques cisterna con origen o destino en Venezuela que violen sanciones comerciales estadounidenses, los primeros buques zarparon del país sudamericano hacia Asia con escolta naval venezolana entre la noche del martes y la mañana del miércoles.

Tres personas familiarizadas con los tránsitos dijeron el miércoles al diario New York Times que los barcos escoltados transportaban urea, coque de petróleo y otros derivados, ignorando el bloqueo y por orden del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Ninguno de los buques comerciales escoltados figura en la lista de petroleros sancionados que Estados Unidos amenaza con atacar. Sin embargo, Caracas optó por movilizar la Armada para escoltar los buques luego de que EE.UU. incautara recientemente un petrolero, el Skipper, con crudo venezolano en las aguas del país.

De acuerdo con datos de TankerTrackers.com, cerca de 40 % de los petroleros que han transportado crudo venezolano en los últimos años han sido sancionados por Estados Unidos. A comienzos de este mes, más de 30 buques de este tipo operaban en aguas venezolanas.

Tras el bloqueo naval, Maduro ha prometido contrarrestar la “piratería” estadounidense y mantener el flujo de petróleo.

PDVSA reivindica libre navegación de petroleros

La empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) aseguró el miércoles que los buques vinculados a sus operaciones continúan navegando “con plena seguridad, respaldo técnico y garantías operacionales”, en ejercicio del derecho a la libre navegación reconocido por el derecho internacional.

El magnate neoyorquino volvió a lanzar el jueves por la noche una dura amenaza en contra de los petroleros que comercien con Venezuela y naveguen por las aguas del Caribe en una entrevista con NBC.

“Si [los buques] son tan tontos como para navegar [en el Caribe, desde o hasta Venezuela], navegarán de vuelta a uno de nuestros puertos”, aseguró Trump, tras admitir que esas hostilidades contra Caracas podrían derivar en un conflicto armado directo.

Desde que Trump intensificó su campaña contra el gobierno de Maduro, Washington ha centrado su estrategia en la industria petrolera, principal sustento de la economía venezolana. Aunque la administración estadounidense presenta sus operaciones como parte de una ofensiva “antinarcóticos”, tanto analistas, como Caracas señalan que el verdadero objetivo es drenar los ingresos del Estado venezolano y robar los recursos naturales del país, en particular el crudo.

