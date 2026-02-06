CGRI: Cualquier error de EEUU contra Irán será su último en la región

Irán ha prometido una respuesta firme ante cualquier “error” por parte de EE.UU., subrayando que el país persa monitorea de cerca todos los movimientos estadounidenses.

“Si el enemigo comete un error, podría ser su último error en la región”, ha declarado este jueves el subjefe de Asuntos Políticos del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de brigada Yadolá Yavani, en una entrevista con la cadena libanesa Al Mayadeen.

En cuanto a la presentación del misil ‘Joramshahr-4’, uno de los misiles balísticos más avanzados de Irán, ha afirmado que, hasta la fecha, el país solo ha desplegado “una parte de su capacidad militar”, advirtiendo que Washington “sufrirá pérdidas que quizá no le resulte posible soportar” en caso de cualquier agresión.

Asimismo, respecto a la presencia de un dron iraní cerca de un portaviones estadounidense en aguas internacionales, Yavani ha asegurado que dichas operaciones se realizan de acuerdo con los planes de Irán “para monitorear al enemigo”.

“Todos sus movimientos están bajo nuestra vigilancia”, ha declarado el asesor político del CGRI, subrayando que “responderemos con fuerza a cualquier agresión” por parte del país norteamericano.

CGRI califica de “ridícula” la decisión de Europa de designarlo como terrorista

En relación con la situación del CGRI y su inclusión en la lista de organizaciones terroristas de Europa, Yavani ha afirmado que la medida constituye un “escándalo” para los propios europeos.

Al señalar que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica es “respetado y querido por los pueblos libres”, ha destacado el papel del CGRI en la derrota del Daesh en Irak y Siria.

“Es realmente ridículo que Europa lo haya incluido en la lista de organizaciones terroristas”, ha enfatizado.

La Unión Europea (UE), al formular acusaciones infundadas contra la República Islámica de Irán y estigmatizar al glorioso Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, declaró el pasado jueves a esta fuerza como organización “terrorista”.

La advertencia del general iraní se produce en medio de crecientes tensiones en Asia Occidental tras el reciente despliegue de fuerzas navales estadounidenses —encabezadas por el portaviones ‘USS Abraham Lincoln’— en la región y las repetidas amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, de lanzar una agresión militar a Irán.

Por su parte, Irán ha afirmado estar preparado tanto para un diálogo respetuoso y sin presiones como para un conflicto con Estados Unidos, señalando que la iniciativa depende de Washington.

Teherán ha reiterado que no busca involucrarse en un conflicto armado, advirtiendo que una guerra podría incendiar toda Asia Occidental. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán anunció previamente que se reunirá el viernes, a las 6:30 GMT, con funcionarios estadounidenses para dialogar sobre el programa nuclear iraní y las recientes amenazas de EE. UU.

arz/rba