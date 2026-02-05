Irán exhibe nueva ciudad de misiles y su hito militar ‘Joramshahr-4’

El misil ‘Joramshahr-4’, de largo alcance y alta precisión, se presentó en la nueva ciudad de misiles del CGRI, destacando su potencia y velocidad hipersónica.

Durante la inauguración de la nueva ciudad de misiles de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución (CGRI), de Irán, llevada a cabo el miércoles, uno de los misiles balísticos más avanzados de Irán, el ‘Joramshahr-4’, se presentó entre los equipos operativos instalados en este complejo.

Con motivo del aniversario del natalicio del Imam Mahdi (P), el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Abdolrahim Musavi, junto al comandante de la Fuerza Aeroespacial del CGRI, el general de brigada Mayid Musavi, han visitado una de las ciudades de misiles con el fin de mostrar la autoridad de la República Islámica a los enemigos de Irán.

Durante esta visita, el comandante de la Fuerza Aeroespacial de CGRI destacó que “estamos preparados para afrontar cualquier acción”.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Abdolrahim Musavi, habla durante una visita de una de las ciudades de misiles.

Características del misil ‘Jeibar’ (Joramshahr-4)

El misil ‘Joramshahr-4’, también conocido como ‘Jeibar’, es uno de los misiles de largo alcance más avanzados de la República Islámica de Irán, con un alcance operativo de aproximadamente 2000 kilómetros.

Este misil se reveló el 25 de mayo de 2023 y tiene una longitud aproximada de 13 metros, un diámetro de 1,5 metros y un peso de alrededor de 30 toneladas. Está diseñado con una cabeza de guerra pesada de 1500 kilogramos, la cual, con casi 4 metros de largo, es una de las más grandes fabricadas en la industria de misiles del país y tiene la capacidad de transportar más de una tonelada de material explosivo.

Propulsión avanzada y diseño innovador 16

El ‘Joramshahr-4’ utiliza un motor avanzado “Arvand” que funciona con combustibles hipergólicos (autoencendedores). El uso de este tipo de combustible incrementa la velocidad de preparación operativa del misil y reduce la dependencia de procesos complejos de ignición.

Una de las innovaciones clave en su diseño es la colocación del motor dentro del tanque de combustible, lo que no solo consolida la estabilidad estructural, sino que también reduce la longitud del misil y mejora la proporción entre su diámetro y longitud. Esto juega un papel crucial en la estabilidad balística y la precisión del impacto.

Velocidad hipersónica y reducción del tiempo de reacción del enemigo

La velocidad del misil alcanza 16 Mach fuera de la atmósfera y alrededor de 8 Mach dentro de ella. Esta velocidad reduce el tiempo de vuelo del misil desde su lanzamiento hasta el impacto en el objetivo a aproximadamente 10-12 minutos, un intervalo de tiempo tan corto que prácticamente impide una reacción efectiva por parte de muchos sistemas de defensa antimisiles.

Tres fases de vuelo del ‘Jeibar’ desde el ascenso hasta el impacto preciso

El misil ‘Joramshahr-4’ tiene tres fases principales de vuelo. En la primera fase, tras el lanzamiento desde una plataforma móvil, el misil ajusta la altitud, la velocidad inicial y la trayectoria general de vuelo.

En la fase intermedia, el misil separa su cabeza de guerra del cuerpo y entra en una trayectoria balística. Los motores instalados en la cabeza de guerra son responsables de corregir las perturbaciones causadas por la separación y ajustar la ruta de vuelo. Esta fase es crucial para la guía del misil, ya que minimiza los posibles errores a lo largo del trayecto.

En la tercera fase, la cabeza de guerra se prepara para entrar en la densa atmósfera de la Tierra. En este punto, la velocidad del misil disminuye de 16 Mach a aproximadamente 8 Mach, pero sigue siendo lo suficientemente alta como para dificultar el seguimiento por parte de los sistemas de defensa antimisiles.

Para mantener la estabilidad del trayecto, se activan motores auxiliares y la cabeza de guerra gira de manera similar a un taladro, lo que asegura que no haya desviaciones en la trayectoria hasta el impacto.

El misil balístico ‘Joramshahr-4’, durante un ejercicio militar.

Cabeza de guerra maniobrable con motores tácticos

La cabeza de guerra del misil ‘Joramshahr-4’ utiliza ocho motores auxiliares: cuatro para estabilizar y rotar la cabeza de guerra, y cuatro más para corregir su trayectoria y mejorar la precisión del impacto. Este sistema avanzado aumenta tanto la maniobrabilidad como la capacidad del misil para evadir sistemas de defensa antimisiles, mejorando su efectividad operativa.

Guiado mecánico para evitar la guerra electrónica

Este misil cambia a un sistema de guiado completamente mecánico en la fase intermedia de vuelo, desactivando los sistemas electrónicos al entrar en la atmósfera. Esto reduce el impacto de la guerra electrónica enemiga, mejorando su capacidad de penetración y supervivencia.

Entre las principales características del misil ‘Joramshahr-4’ destacan la reducción de su sección radar, mayor maniobrabilidad, alta precisión, gran capacidad destructiva, durabilidad prolongada del combustible y alta preparación operativa. Además, su efectividad se ve incrementada por el uso de sistemas de defensa cibernética para contrarrestar infiltraciones y ataques, así como por la aplicación de inteligencia artificial para optimizar su trayectoria de vuelo y mejorar su maniobrabilidad.

En este contexto, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, general de división Abdolrahim Mousavi, anunció recientemente que la doctrina de las Fuerzas Armadas del país ha transitado de una postura defensiva a una ofensiva, lo que resalta la importancia estratégica de misiles como el ‘Joramshahr-4’.

El lanzamiento operativo del ‘Joramshahr-4’ en una de las nuevas ciudades subterráneas de misiles del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica se produjo en un contexto en el que la región de Asia Occidental enfrenta un aumento de las tensiones de seguridad y amenazas explícitas contra Irán.

La exhibición de este misil en la ciudad subterránea de misiles del CGRI transmite un mensaje claro a los actores regionales y extrarregionales: la capacidad misilística de Irán no solo se mantiene, sino que, mediante el uso de tecnologías avanzadas, su precisión, velocidad y capacidad de penetración han sido continuamente mejoradas.

Además, el cambio de la doctrina de las Fuerzas Armadas hacia una postura ofensiva muestra que el ‘Joramshahr-4’ y otros misiles balísticos juegan un papel clave en las estrategias de disuasión activa y en la respuesta a cualquier amenaza potencial. Cualquier cálculo erróneo sobre la capacidad defensiva de Irán podría tener consecuencias costosas e irreparables.

