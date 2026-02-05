Canciller iraní viaja a Omán para conversaciones nucleares con EEUU

El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, ha viajado este jueves a Mascate, la capital de Omán, para llevar a cabo conversaciones nucleares con EE.UU.

“Araqchi, ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, ha viajado a Mascate al frente de una delegación diplomática para llevar a cabo negociaciones nucleares con Estados Unidos”, ha informado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, en su cuenta de X.

Baqai ha señalado que las conversaciones se llevarán a cabo “con plena autoridad y con el objetivo de alcanzar un entendimiento justo, mutuamente aceptable y digno en relación con la cuestión nuclear”.

Además, ha añadido que “las amargas experiencias del pasado, incluidas anteriores violaciones de compromisos, la agresión militar de junio y las intervenciones extranjeras de enero, están presentes ante nuestros ojos”, subrayando que los diplomáticos iraníes siempre se consideran ”obligados a reclamar los derechos de la nación iraní”.

“Al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad de no desaprovechar ninguna oportunidad para recurrir a la diplomacia a fin de garantizar los intereses del pueblo iraní y salvaguardar la paz y la estabilidad en la región”, ha asegurado Baqai.

Al agradecer a “todos los países vecinos y regionales amigos que, con sentido de la responsabilidad y preocupación, desempeñaron un papel en la configuración de este proceso”, el vocero de la Cancillería iraní ha expresado su esperanza de que “la parte estadounidense también participe en este proceso con responsabilidad, realismo y seriedad”.

Previamente, Araqchi señaló en una publicación en X que las negociaciones nucleares con Estados Unidos se celebrarán en Mascate el viernes, alrededor de las 6:30 GMT.

Irán anunció el martes que había pedido el traslado de la sede de las conversaciones de Estambul (Turquía) a Omán, señalando que las negociaciones se llevarían a cabo de manera bilateral “para que la atención se mantenga exclusivamente en las cuestiones nucleares”.

arz/rba