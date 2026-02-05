Díaz-Canel rechaza acusaciones de terrorismo de EEUU contra Cuba

El presidente cubano ha afirmado que la isla no es un país terrorista y denuncia que su inclusión en la lista de EE.UU. responde a una decisión política y sin fundamento.

“Cuba no es un país terrorista, no es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos; Cuba no ha organizado acciones terroristas contra esa nación”, ha declarado este jueves el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ante la prensa, al denunciar que la inclusión de la isla en la lista estadounidense de supuestos países patrocinadores del terrorismo busca ejercer presión económica sobre Cuba.

En este sentido, ha subrayado que estas acusaciones desvirtúan el historial del país y desmontan los señalamientos de Washington sobre supuestos vínculos con actos terroristas o amenazas a la seguridad de EE. UU.

El mandatario cubano ha recordado que Cuba ha sido históricamente víctima del terrorismo y no promotora de estos actos, y ha señalado que muchos de los ataques sufridos por la isla han sido organizados y financiados desde territorio estadounidense. Entre los más dolorosos, ha destacado el sabotaje a un avión civil frente a Barbados en 1976, que dejó 73 víctimas mortales y marcó profundamente la memoria nacional.

Díaz-Canel ha enfatizado que en Cuba no existen bases militares extranjeras ni operaciones de inteligencia de otros países, salvo la base ilegal que Estados Unidos mantiene en Guantánamo.

Asimismo, ha aclarado que la cooperación militar de la isla con países aliados se ha realizado dentro del marco del derecho internacional, como ocurre en otras naciones soberanas.

El jefe de Estado cubano ha denunciado que la utilización de la lista estadounidense de supuestos países patrocinadores del terrorismo ha causado graves perjuicios financieros a Cuba, dificultando operaciones bancarias y el comercio, y desalentando a empresas internacionales de trabajar con la isla.

Díaz-Canel ha cuestionado el silencio internacional frente a actos que sí constituyen terrorismo de Estado, como las agresiones contra Venezuela, el respaldo a la situación en Gaza y las ejecuciones extrajudiciales en operaciones internacionales.

Finalmente, ha reiterado la disposición de la isla a entablar un diálogo con Estados Unidos “sin precondiciones y en posición de igualdad”, al tiempo que ha defendido el derecho soberano del país a prepararse para la defensa conforme a la doctrina de la guerra de todo el pueblo.

mep/rba