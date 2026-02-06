Flotilla global de 100 barcos zarpará en marzo para romper asedio a Gaza

Una coalición internacional de activistas anunció planes para organizar una flotilla masiva, liderada por civiles, hacia Gaza en marzo, con el objetivo de entregar ayuda humanitaria.

Los organizadores de la Flotilla Global Sumud anunciaron el jueves que una nueva misión, que contará con aproximadamente 3000 participantes de unas 100 nacionalidades y más de 100 embarcaciones, zarpará hacia la sitiada Franja de Gaza el 29 de marzo, principalmente desde Barcelona, sumándose a la expedición barcos adicionales procedentes de España, Túnez e Italia.

“Esta vez zarparemos con miles de participantes, incluidos más de mil médicos, enfermeras y profesionales de la salud… Contaremos con profesionales médicos a bordo. Tendremos constructores ecológicos con nosotros. Tendremos investigadores de crímenes de guerra con nosotros, lo que marca la diferencia respecto a la misión anterior”, declaró la activista de Global Sumud, Sumeyra Akdeniz Ordu.

Asimismo, un convoy terrestre paralelo, que se espera atraiga a miles de activistas más, intentará llegar a la Franja de Gaza a través del cruce de Rafah, en la frontera entre Egipto y Gaza.

El anuncio se realizó en la Fundación Nelson Mandela en Johannesburgo, Sudáfrica, destacando la histórica solidaridad del país con Palestina, con la participación de oradores como Mandla Mandela, nieto de Nelson Mandela, quien previamente formó parte de una flotilla que fue interceptada por las fuerzas israelíes.

Today, the Global Sumud Flotilla announced the largest coordinated humanitarian intervention for Palestine in history.



On March 29, 2026, a unified maritime flotilla and overland humanitarian convoy will depart simultaneously, mobilizing thousands from over 100 countries in a… pic.twitter.com/T1GxjWtpTd — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) February 5, 2026

Recordando las palabras de su abuelo, ha afirmado que “siempre parece imposible hasta que se logra”. Añadió que, en esta ocasión, el objetivo es mucho más amplio.

“Esta vez esperamos que cientos y miles se inscriban y se movilicen para ingresar a través de Egipto, Líbano, Jordania y cualquier otra frontera que nos sea posible para llegar a la Palestina ocupada y a Gaza”, señaló, agregando que “queremos movilizar a toda la comunidad global para que se una a nosotros”.

Los organizadores describieron la operación como la mayor movilización civil hasta la fecha contra la agresión de Israel y su guerra genocida en Gaza. Afirmaron que la flotilla estará compuesta principalmente por expertos en emergencias humanitarias, subrayando que el derecho internacional protege su misión no violenta.

La nueva misión sigue a la flotilla del año pasado, que contó con aproximadamente 50 embarcaciones y 500 activistas, y fue interceptada por las fuerzas israelíes en aguas internacionales.

Los organizadores indicaron que los barcos israelíes se acercaron a las embarcaciones y utilizaron cañones de agua, lo que provocó la detención de unos 443 participantes, entre ellos Mandla Mandela, la activista climática Greta Thunberg y la miembro del Parlamento Europeo Rima Hassan.

Si bien las Naciones Unidas informaron que cientos de miles de pallets de ayuda han ingresado a Gaza, Israel ha suspendido la actividad de más de dos docenas de organizaciones humanitarias y ha restringido estrictamente el tránsito por el cruce de Rafah.

Los organizadores afirmaron que al menos 520 palestinos han sido asesinados por disparos israelíes desde el 11 de octubre, cuando entró en vigor un alto el fuego negociado por Estados Unidos entre el régimen de Tel Aviv y el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS). Decenas de miles más permanecen atrapados sin posibilidad de evacuación médica.

Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que impida que la entidad ocupante u otros países detengan la flotilla y para que se respete el derecho de los palestinos a decidir su propio futuro.

arz/rba