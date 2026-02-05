HAMAS acusa a Netanyahu de sabotear la tregua tras ataques a Gaza

El movimiento palestino HAMAS condenó ataques aéreos israelíes en Gaza que mataron a al menos 23 palestinos y aseguró que la campaña de genocidio de Israel continúa.

“Esta escalada refleja la intención deliberada del criminal de guerra Netanyahu de sabotear la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, particularmente con respecto a la reapertura del cruce de Rafah”, remarcó el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), en un comunicado el miércoles.

HAMAS rechazó los comentarios hechos por Israel sobre un tiroteo dirigido contra uno de sus soldados en el norte de Gaza, calificándolos de “una excusa débil para legitimar las atrocidades y agresiones en curso contra el pueblo palestino” y “un esfuerzo para imponer un ambiente duradero de opresión y miedo en Gaza”.

El movimiento instó a los patrocinadores y mediadores del acuerdo de alto el fuego a oponerse firmemente a las acciones del “criminal de guerra Netanyahu”.

Destacó también que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, busca intencionalmente socavar el acuerdo para reanudar la campaña de matanza y hambruna en Gaza.

Fuentes médicas expresaron que entre las víctimas del miércoles había varios niños, incluida una menor de 11 años.

Al menos 14 personas murieron en bombardeos israelíes contra los barrios de Tuffah y Zeitoun en la ciudad de Gaza. Se informó de la muerte de otras cuatro en un ataque contra tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas en la zona de Qizan Abu Rashwan, al sur de Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Dos personas más perdieron la vida en los ataques aéreos israelíes contra el campamento de tiendas de campaña costero de Al-Mawasi.

A pesar del alto el fuego, Israel persiste en ejecutar ofensivas que violan los términos del acuerdo.

71 803 palestinos han sido asesinados en ataques israelíes desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023. Organizaciones pro derechos humanos y una investigación de las Naciones Unidas han tildado de genocidio las acciones militares israelíes en Gaza. Un caso de genocidio contra Israel está en curso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

