Desde Rusia, Lavrov, analiza el giro inesperado de la política de Trump hacia Rusia, al mismo tiempo que reafirma el papel estratégico de Irán como socio clave de su país.

Estados Unidos se contradice a sí mismo en su relación con Rusia, tal como lo expresó el Ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una entrevista exclusiva con RT, con motivo del Día del Diplomático. Lavrov recordó que las sanciones impuestas a Moscú siguen vigentes.

Al ser cuestionado sobre la escalada de tensión en Asia Occidental, en particular sobre la situación entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos, Lavrov subrayó la estrecha relación de cooperación entre Moscú y Teherán.

Lavrov también abordó la postura de EE.UU. respecto a Cuba y América Latina, señalando que Washington ha declarado al país caribeño una amenaza para sus intereses, en parte debido a la relación con el país.

Lavrov también abordó los recientes eventos en Venezuela, que culminaron con una ofensiva militar y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Según el ministro, esta acción forma parte de los esfuerzos por expulsar a las empresas rusas del territorio venezolano.

hae/tmv