Gaza recibe decenas de cuerpos palestinos con heridas de bala y quemaduras

Ministerio de Sanidad de Gaza recibe decenas de cuerpos palestinos vía Cruz Roja. Exhiben heridas de bala, explosiones y quemaduras. Proceso humanitario reportado hoy.

El Ministerio de Salud de Gaza informó de la llegada de 54 cuerpos de mártires y 66 cajas con restos humanos y órganos al Complejo Médico Al-Shifa, entregados por las autoridades israelíes al Comité Internacional de la Cruz Roja. El Ministerio asegura que los restos están siendo gestionados según los protocolos médicos y legales, con procesos de identificación antes de ser entregados a las familias. Sin embargo, este procedimiento se produce con hospitales desbordados y recursos forenses muy limitados, lo que dificulta la identificación.

Según las autoridades sanitarias, los cuerpos permanecieron retenidos durante largos periodos, en un contexto en el que miles de familias palestinas siguen sin saber qué ocurrió con sus seres queridos desde el inicio de la guerra. De igual manera las familias denuncian un trato inhumano de los cuerpos y han reiterado acusaciones previas sobre posibles violaciones de la dignidad de los fallecidos.

Estas prácticas, constituyen una grave vulneración del derecho internacional humanitario, y autoridades tanto como familias gazaties reclaman una investigación internacional independiente para esclarecer lo ocurrido.

Desde el Complejo Médico Al-Shifa, la llegada de estos cuerpos no cierra el duelo de las familias, sino que lo reabre. Cada cadáver, cada resto humano, representa una historia inconclusa y una herida más en una Gaza exhausta, donde incluso la muerte sigue siendo motivo de disputa y dolor.

Huda Hegazi, Gaza

hae/tmv