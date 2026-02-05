ONU: Israel no tiene autoridad sobre palestinos; debe frenar impunidad

La relatora especial de ONU para Palestina dijo que Israel no tiene autoridad sobre palestinos bajo ocupación y pidió afrontar la cultura de impunidad del régimen.

La relatora de las Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, anunció el miércoles que Israel no tiene autoridad legal para imponer sus leyes a los palestinos que viven bajo ocupación.

En un mensaje publicado en la plataforma X, Albanese cuestionó la conducta de Israel hacia los palestinos, “¿cómo puede torturarlos hasta la muerte mediante ahorcamiento?”.

Albanese instó a los Estados miembros de la ONU a tomar medidas decisivas para poner fin a la “cultura de impunidad” de Israel, advirtiendo que la inacción continuada pone en riesgo el colapso de todo el sistema legal internacional.

"Israel has no authority to enforce laws against Palestinians in the occupied Palestinian territory" all the more to torture them to death by hanging.

Member States must put an end to the culture of impunity Israel is championing, risking to bring down the whole intl system. https://t.co/JiiezMWJQN — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) February 4, 2026

Israel ha matado al menos a 556 palestinos desde que entró en vigor el alto el fuego hace casi cuatro meses. Al menos 71 803 palestinos han sido asesinados en ataques israelíes desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023.

El balance de víctimas sigue siendo provisional, ya que se cree que miles de personas están atrapadas bajo los escombros o en áreas inaccesibles para las ambulancias y equipos de rescate.

Organizaciones pro derechos humanos y una investigación de las Naciones Unidas han calificado de genocidio las acciones militares israelíes en Gaza. Un caso de genocidio contra Israel está en curso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

