Protestas en Tegucigalpa por fraude electoral e injerencia de EEUU

Manifestantes hondureños marcharon en Tegucigalpa denunciando fraude electoral y la injerencia de EE.UU., que atribuyen al presidente Donald Trump.

Con estos gritos, miles de seguidores del gobierno en Honduras protestaron contra lo que consideran un “fraude” en las elecciones presidenciales, cuyo ganador sigue en el limbo, luego de más de dos semanas después de la votación.

Los enfurecidos manifestantes se congregaron frente al palacio presidencial, ondeando banderas y carteles con lemas como “¡No a la injerencia de Trump!” y “Gringo Go home”. Además, denunciaron la injerencia del presidente Donald Trump, quien había amenazado con sanciones si su candidato favorito, el derechista Nasry Asfura, no fuera el ganador.

Los participantes reiteraron su apoyo a la presidenta Xiomara Castro y aseguraron que no permitirán que su país vuelva a ser colonizada por una potencia extranjera.

En medio de los comicios, Trump también indultó al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena a 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico. Asfura compite por el mismo partido de Hernández, acusado de haber forjado su carrera política con dinero de la cocaína.

frr/tmv