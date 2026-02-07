Cronología de Revolución Islámica: ¿Qué pasó el 7 de febrero de 1979?

Irán conmemora el 47 aniversario de Revolución Islámica. En 1979 triunfó la Revolución Islámica en Irán, que condujo a la caída de Mohamad Reza Shah y a la transición de la monarquía a la República Islámica bajo el liderazgo del Imam Jomeini.

El periodo comprendido entre el 1 y el 11 de febrero es denominado la ‘Década del Alba’ y está marcado por diferentes ceremonias y actos conmemorativos tanto en Irán como en otros países del mundo para rememorar la victoria de la Revolución Islámica.

Pese a la mano de hierro del régimen Pahlavi, con apoyo de EE.UU. e Israel, la nación iraní, guiada por el Imam Jomeini (P), luchó por su independencia y libertad. Esto marcó un nuevo comienzo para el pueblo iraní. La Revolución Islámica no fue sólo un cambio político, sino un levantamiento nacional en pos de un progreso comprehensivo. El evento marcó un punto de inflexión en la historia del país y transformó profundamente la estructura política, social y cultural del país persa.

Con la aparición de señales inequívocas de la victoria de la Revolución Islámica, Irán vivió una serie de acontecimientos y sucesos que, desde el 12 de bahman al 22 de bahman, serán revisados en una serie de reportajes.

Los detalles de los hechos y acontecimientos registrados en la fecha del 18 de bahman de 1357 (7 de febrero de 1979), el séptimo día de la ‘Década del Alba’, son los siguientes:

-- El primer ministro del gobierno provisional, Mehdi Bazargan, designado por el Imam Jomeini se retiró temporalmente del liderazgo del Movimiento por la Libertad y, en la mañana del 7 de febrero, llevando consigo sus pertenencias personales esenciales, se trasladó a la escuela Alavi. Anunció que no se dirigiría a la sede de la jefatura de gobierno y que elegiría la residencia del Imam como oficina del primer ministro, desde donde trabajaría.

-- Otros 24 diputados del Parlamento presentaron su dimisión.

-- Las manifestaciones en distintas ciudades del país continuaron. Una marcha del pueblo en la ciudad de Zahedan, realizada en apoyo a Bazargan, fue reprimida violentamente por agentes del régimen del Shah, y tres personas murieron y 55 resultaron heridas.

-- El personal de Radio Teherán, tras sumarse a los trabajadores en huelga de la radio y la televisión, emitió un comunicado en el que se subraya que “para evitar la creación de cualquier obstáculo en el camino de la Revolución, no se emitirá ningún programa”.

-- El apoyo al ingeniero Bazargan por parte de distintos grupos y sectores continuó. Los empleados del Seguro Central de Irán, del Organismo de Asuntos Administrativos y de Empleo del país, de Iran Air, de la Organización de Aviación Civil, junto con los trabajadores de abastecimiento de combustible de Mehrabad, la comunidad de empleados del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Consejo de Solidaridad de los trabajadores combativos de la Oficina del Primer Ministro, expresaron en comunicados separados su apoyo a Bazargan y a su gobierno provisional. Asimismo, la comunidad de empleados del Ministerio del Interior declaró en un comunicado que “los gobernadores y jefes de distrito que fueron testigos de la matanza del pueblo no pertenecen a la nación”.

-- Mehdi Bazargan inició amplias negociaciones con autoridades y dirigentes de distintos grupos políticos para elaborar un programa ejecutivo teniendo en cuenta los acontecimientos recientes. Fuentes bien informadas han señalado que en estas negociaciones se intentó preparar soluciones pacíficas para cambios fundamentales del régimen en Irán, y que las partes han procurado, en la medida de lo posible, tomar en consideración los puntos de vista comunes como base de las conversaciones.

-- El ayatolá Seyed Mahmud Taleqani alertó en un comunicado que contra “amenazas al pueblo con asesinatos e incendios”. Este comunicado, publicado en tres partes, contiene observaciones sobre las amenazas realizadas por agentes del régimen Pahlavi y algunos grupos contra la población, el acoso a los trabajadores y las molestias causadas a los trabajadores del cementerio de Behesht-e Zahra.

-- Asimismo, Ebrahim Yazdi, uno de los allegados al Imam Jomeini, afirmó en una entrevista que “se están estudiando planes para que todos los ministerios del Estado sean ocupados de manera pacífica y con la ayuda de los propios empleados de estos ministerios”.

-- El Shah Mohamad Reza Pahlavi, en una entrevista con uno de los diarios europeos, se calificó a sí mismo como comandante en jefe de las fuerzas armadas y rey.

-- El Imam Jomeini, ante un grupo de abogados, pronunció un discurso sobre la conspiración del colonialismo para sembrar divisiones entre el pueblo y separarlo del clero.

-- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que aún reconoce al gobierno del primer ministro del régimen Pahlavi, Shapur Bajtiar. Por otra parte, el portavoz de la Casa Blanca afirmó que Bajtiar debe aceptar la opinión de la mayoría del pueblo.