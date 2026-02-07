ONU y varios países saludan negociaciones Irán-EEUU - Noticiero 2:30

António Guterres, y los países de la región saludan la reanudación de las conversaciones entre EEUU e Irán. Ecuador y Colombia no alcanzan solución a guerra comercial.

1. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, saluda la reanudación de las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán.

2. Los palestinos que regresan a la Franja de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah, denuncian restricciones severas y maltrato por parte del régimen israelí.

3. La reunión entre las ministras de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld y de Colombia, Rosa Villavicencio, finalizó sin una solución a la guerra comercial en la que están inmersos ambos países.

hae/tqi