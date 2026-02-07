Vídeo: Israel ataca edificio residencial en Gaza

A pesar del alto el fuego, el régimen de Israel bombardeó un edificio residencial en este de la ciudad de Gaza.

El ejército israelí ejecutó el viernes un ataque aéreo contra un bloque de viviendas en la ciudad de Gaza, poco después de emitir su primera orden de evacuación en el enclave desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego con el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) el 10 de octubre de 2025.

Según el diario palestino Filastin, el bombardeo impactó un inmueble de tres pisos, situado en el barrio de Al-Zaytoun, este de la ciudad de Gaza. Hasta el momento, no hay información sobre posibles víctimas.

Israel ha matado a más de 520 palestinos desde que entró en vigor de la tregua.

Casi 72 000 palestinos han sido asesinados en ataques israelíes desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023. Organizaciones pro derechos humanos y una investigación de las Naciones Unidas han calificado de genocidio las acciones militares israelíes en Gaza. Además, un caso de genocidio contra Israel está en curso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

mbn/ctl