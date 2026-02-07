Rusia está lista para cualquier escenario tras fin del Nuevo START

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró el viernes que la expiración del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas con Estados Unidos “ha generado un vacío en consecuencia” y “Rusia está preparada para cualquier escenario posible respecto a este asunto”.
Sin embargo, el titular ruso se inclinó a apostar por el diálogo. “Por supuesto, estaremos dispuestos a hablar sobre este tema con nuestros colegas estadounidenses cuando se aclare su postura general respecto a las cuestiones clave”.
El Nuevo START, el último instrumento legal internacional que limita el despliegue de armas nucleares, expiró el 5 de febrero debido a la negativa de Washington a prorrogarlo. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que esperaba alcanzar un acuerdo mejor, que también incluyera a China.
Moscú propuso prorrogar la vigencia del tratado por un año más tras su fin, pero no recibió respuesta oficial de Washington a dicha iniciativa.
No obstante, Rusia subrayó que, si en algún momento se ampliara el alcance del Nuevo START, este debería incluir a potencias nucleares como el Reino Unido y Francia, aliados de Estados Unidos y miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), cuyas capacidades nucleares no están contempladas en ningún acuerdo de estabilidad estratégica.
- EEUU prueba misil balístico intercontinental tras orden de Trump
-
Rusia amenaza con responder, si EEUU reinicia sus ensayos atómicos
Según el acuerdo, se limita a cada parte a 700 misiles balísticos intercontinentales, desplegados y no desplegados, y a 1550 ojivas estratégicas desplegadas, con un mecanismo de verificación que incluye inspecciones in situ y notificaciones previas al lanzamiento de misiles balísticos sujetos al pacto.
arz/ctl